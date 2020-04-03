Konut hesabı ve devlet katkısında değişiklik

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, bugünden itibaren 30 Eylül 2020 tarihine kadar düzenli ödeme yapmama imkanı, aylık ödeme planını seçen katılımcılar için bir dönem içerisinde en fazla 6 defa, 3 aylık ödeme planını seçen katılımcılar için bir dönem içinde en fazla 2 defa uygulanacak.