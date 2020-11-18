Konut inşaatına yeniden hız verilecek gibi...

✔ İnşaat sektörü geçen yıl çok sert bastığı frenden ayağını yavaş yavaş çekiyor; yeni inşaat yapma eğiliminde belirgin bir artış gözleniyor.

✔ Bu yıl kullanıma hazır hale gelen konutlar ağırlıkla 2018 ve öncesinde ruhsat alınanlar. Geçen yıl çok az olan ruhsatın arzı aşağı çeken etkisi 2021 ve 2022'de gözlenecek.

✔ Konut arzındaki bu gerileme fiyatları yukarı çeker mi? Pek sanmıyoruz. Öyle çok avantajlı yeni bir kredi gündeme gelmezse, ki bu da pek mümkün görünmüyor, talep de belirgin olarak gerileyecek.

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