Konut kredisi faizinde 7 yılın en düşüğü!

29 Haziran 2020

ŞEBNEM TURHAN

Kamu bankalarının mayıs sonunda başlattığı kampanya konut kredisi faizlerine olumlu yansıdı. Kamu bankaları aylık yüzde 0,64 faiz 12 ay ödemesiz dönemli 15 yıl vade ile konut kredisi kullandırımına 27 Mayıs’tan itibaren başladı. Merkez Bankası verileri kampanya ile beraber konut kredisi faizlerinde sert bir düşüşe işaret ediyor. Kampanya duyurulduğunda yüzde 11,13 seviyesinde olan yıllık konut kredisi faizleri 19 Haziran haftasında yüzde 9,06’ya düştü. 3 haftada 2.07 puanlık düşüş ile beraber konut kredisi faizleri tarihinin ikinci en düşük seviyesini görmüş oldu. 14 Haziran 2013 haftasında konut kredisi faizleri yıllık yüzde 8,29 ile en düşük seviyesini görmüştü.

Merkez Bankası verilerine göre 19 Haziran haftasında konut kredisi faizi yüzde 9,06’ya geriledi. Bir önceki hafta yüzde 9,16, 5 Haziran haftasında ise yüzde 9,98 seviyesindeydi. 29 Haziran’da ise yüzde 11,13 ile çift haneli yıllık konut kredisi faizleri bulunuyordu. Geçen yıl haziranda ise yıllık konut kredisi faizi yüzde 21,92 seviyesindeydi.

Kamu bankalarının kampanyalarının ardından bazı bankalar da faizlerde indirim yaptı. Yüzde 0,64 kamu bankalarının kampanyasındaki faiz oranı olurken, diğer bankaların da kampanyalı faiz oranı yüzde 0,79-0,84 arasında değişti. Geçen hafta TÜİK'in açıkladığı tüketici güven endeksi verisi de vatandaşın konut alımına ilişkin beklentilerinin oldukça iyileştiğini ortaya koymuştu. Güven endeksi haziranda mayısa göre yüzde 5,2 artarken endeks değeri 62.6’ya yükseldi. Endeksi oluşturan ankette yer alan gelecek 12 aylık dönemde konut satın alma veya inşa ettirme ihtimali sorusuna olumlu yanıt verenlerin sayısı mayısa göre yüzde 48,7 arttı. Bu endeks sorularında en iyimser yanıtı da oluşturdu.

Taşıtta ve ihtiyaçta yükseliyor

Konut kredisi faizlerinde sert düşüş sürerken, ihtiyaç kredisi faizlerinde ise yükseliş var. 27 Mart haftasında yüzde 15,35’e kadar yükselen ve geçen yıl haziranda 29,1 seviyesinde olan ihtiyaç kredisi faiz oranı 19 Haziran haftasında yüzde 12,93 oldu. 12 Haziran haftasında ise yüzde 12,65 seviyesindeydi.

Aynı şekilde taşıt kredisi faizleri de yükseliyor. Yıllık taşıt kredisi faizi 12 Haziran haftasında yüzde 11,2 iken 19 Haziran haftasında yüzde 11,22’ye çıktı. Aslında kamu bankalarının destek paketinin bir ayağı da taşıt alımlarına yönelikti. Taşıt kredisi için de iki ayrı paket hazırlayan kamu bankaları yerli üretime özel anlaşmalı firmalarda geçerli olmak üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranları ile kredi kullandırımına 5 Haziran’da başlamıştı. Ancak henüz taşıt kredisi faizlerinde istenilen düşüş yaşanmadı. Geçen yıl haziranda taşıt faizi yüzde 27,92 seviyesindeydi.

Ticari kredi faizi tek hanede



Merkez Bankası verilerine göre ticari kredi faizi de yüzde 9,99 ile tek haneye geriledi. 12 Haziran haftasında ticari kredi yıllık faiz oranı yüzde 10,12 düzeyindeydi. Dolar bazlı ticari kredilerin faiz oranı aynı haftada 50 baz puan artışla yüzde 2,98 olurken Euro bazlı ticari kredilerin faiz oranı 38 baz puan yükselerek yüzde 2,23 oldu. Kredi/mevduat spreadi bankaların kredilere uyguladıkları faiz oranın mevduat faiz oranıyla farkını gösteriyor. Ticari kredilere uygulanan mevduat spreadi TL için yüzde 2,58 olurken dolar ve Euro için sırasıyla yüzde 2,24 ve yüzde 2,01 oldu. TL ticari kredilerdeki mevduat spreadi dolar ve Euro kredilere uygulanan spreadin üstünde. Bu bankaların faiz artışını mevduattan önce krediye uyguladıklarını da gösteriyor.



Mevduat faizinde yatay seyir



Merkez Bankası verilerine göre bankaların Türk Lirası mevduatı için uyguladıkları faiz oranı 19 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 1 baz puan artışla yüzde 7,41 oldu. 12 Haziran haftasında mevduat faizi yüzde 7,40 seviyesindeydi. Mart sonundan itibaren mevduat faizlerinde düşüş sürüyor. Neredeyse 2.5 puanlık düşüş yaşandı. Bu düşüşte bankaların aktif rasyosu hesabı da etkili oluyor. Dolar mevduat faizi de 19 Haziran haftasında 2 baz puan azalışla yüzde 0,74 ve Euro mevduat faizi 1 baz puan düşüşle yüzde 0,22 oldu.