Konut kredisi temmuzda zirve yaptı

15 Eylül 2020

Şebnem TURHAN

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre kamu bankalarının faiz indirimi kampanyasının sürdüğü temmuz ayında ilk kez konut kredisi kullanan kişi sayısı 100 bin ile zirve yaptı.

Aylık yeni kullanım 30-37 bin kişi olarak değişirken bu rakam pandemi etkisiyle nisanda 13 bin kişi, mayısta ise 16 bin kişiye gerilemişti. Haziranda da kampanya etkisiyle 94 bin kişiye ulaşmıştı.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre nakdi krediler temmuzda geçen yıla göre yüzde 34 artarak 3 trilyon 525 milyar TL oldu. Kredi stokundaki büyüme hızı artmaya devam etti. Nakdi kredilerin 3 trilyon 426 milyar TL’si bankalar, 53 milyar TL’si finansal kiralama şirketleri, 24 milyar TL’si faktoring şirketleri ve 22 milyar TL’si finansman şirketleri tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar temmuz itibarıyla 174 milyar TL oldu ve haziran ayına göre değişim göstermedi. Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler yüzde 43 artarak 792 milyar TL oldu. Bireysel kredilerin yüzde 47’sini ihtiyaç kredileri, yüzde 34’ünü konut kredileri, yüzde 16’sını kredi kartları ve yüzde 4'ünü taşıt kredileri oluşturdu. Temmuzda 392 bin kişi ilk defa ihtiyaç kredisi, 100 bin kişi ilk defa konut kredisi kullanırken, kredi kartı kullanan kişi sayısı 74 bin oldu. 61 bin kişi ise ilk defa kredili mevduat hesabı kullandı.