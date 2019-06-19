Konut satışları için bankalardan destek
Ziraat Bankası ve VakıfBank’ın ardından Halkbank da Enflasyona Endeksli Konut Kredisi çıkardı. 12 aylık beklenen enflasyona göre hesaplandığında kredi faizi aylık yüzde 1.2’ye kadar düşerken gayrimenkul piyasasında hareketlilik başladı... Leyla İlhan'ın haberi...
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