Konutta faiz 9 yılın zirvesine çıktı

09 Mayıs 2018

Son dönemde yurt dışında ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımları, yurt içinde FETÖ darbe girişimi, jeopolitik gelişmeler ve fonlama maliyetinin yükselmesi kredilerde de artışları beraberinde getirdi.

Darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla başta Ziraat Bankası olmak üzere diğer bankaların da iştiraki ile konut kredi faizlerinde indirim yapılmıştı. Geçen yıl mart ayında aylık bazda yüzde 0,92'ye kadar gerileyen konut kredi faiz oranı, bu yılın nisan sonu itibarıyla yüzde 1,24 ile son 9 yılın zirvesine yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her platformda faizlerin indirilmesi yönündeki çağrısı, hem tüketicilerin hem de gayrimenkul sektörü temsilcilerinin konut kredi faizlerinin düşürülmesine yönelik talebi Başbakan Binali Yıldırım'ın hafta başında Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 61. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı açıklama ile konut kredi faizlerinde indirim olacağı sinyalini verdi.

Yıldırım, "En son konutla ilgili KDV'yi düşürdük. Benzer şekilde tapu harcında da bir düşürme yaptık. Bu özellikle belirli bir metrekarenin üzerinde zaten 150 metrekare altında böyle bir vergi yok, üzerindeki bütün konutlarda bir stok var büyük şehirlerde. Bunlarla ilgili de Ziraat Bankası ve diğer bankalar bir kampanya başlatacaklar inşallah. Onun tarihini, detayını vermeyeyim, bugünlerde ona yönelik de bir kampanya yapacaklar ve böylece piyasa hareketlenmiş olacak. Buradaki stoklar azaltılacak, oradan gelen parayla tekrar ekonominin çarkları konut sektöründe dönmeye başlayacak." ifadelerini kullanmıştı.

Faizlerin yükselmesi konut kredisi maliyetini yüzde 15,3 artırdı

Konut kredisinde aylık faiz oranları son bir yılda (Nisan 2017 - Nisan 2018) 30 baz puan artarak 0,94'ten yüzde 1,24'e yükseldi. Bir yıl önce yüzde 0,94'ten 120 ay vadeli 200 bin TL'lik konut kredisi kullanan bir vatandaşın aylık taksit tutarı 2 bin 787 lira düzeyindeydi. Vatandaşın toplam geri ödeyeceği tutar 334 bin 415 lira olacak.

Bu yılın nisan ayında aynı vade ve tutarda yüzde 1,24'ten konut kredisi kullanan vatandaşın ise aylık kredi taksiti 3 bin 212 liraya yükseldi. 120 ay boyunca vatandaş kredi için toplam 385 bin 440 lira ödeme yapacak.

Son bir yılda konut kredisi kullanan vatandaşın cebinden aylık taksit tutarı olarak 425 lira, 10 yılın sonunda 51 bin 25 lira daha fazla para çıkmış olacak. Böylece faizlerin yükselmesi ile konut kredisi maliyeti yüzde 15,3 artış gösterdi.

Faizler yüzde 1'in altına iniyor

Bankacılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, konut kredilerinde faiz oranı Ziraat Bankası öncülüğünde başlatılacak kampanya ile önemli eşik değeri olan yüzde 1'in altına indirilecek.

Kampanyadan sıfır ya da ikinci el konut satın almak isteyenler faydalanabilecek. Başka bankadan konut kredisi kullanan tüketiciler, refinansman amacıyla bu kampanyadan yararlanamayacak.

Bankalar, düşük karlılıkla kullandıracakları kredide çapraz ürün satışlarıyla azalan karlılığın telafi edilebileceğini belirtiyor.

Bu kampanyadan (yüzde 0,99) 200 bin lira kredi kullanan tüketiciler, 120 ay vadeli konut kredisi için aylık taksit için 2 bin 856 lira ve toplamda 342 bin 720 lira ödeme yapacak. Böylece kampanya öncesine göre yüzde 1,24'ten kredi kullanan tüketiciler, aylık taksit tutarında 356 lira ve toplamda 42 bin 720 lira daha fazla ödeme yapmış olacak.

Bankacılık sektöründe 2017'nin tamamı ve 2018 yılının ilk üç ayındaki gelişmelere göre son bir yılda konut kredilerindeki artış 24 milyar lira düzeyinde oldu.

2017 yılında tüm sektörün konut kredisinde sağladığı büyümenin yarısından fazlasını tek başına gerçekleştiren Ziraat Bankası'nın konut kredisi sektör payı ise yüzde 25 seviyesinde bulunuyor.

Konut kredisi faizlerinin yüzde 1'in altına inmesinin önemli bir psikolojik eşik olduğunu belirten gayrimenkul sektörü temsilcileri, yaklaşık 25 baz puanlık bir indirimin konut talebinde canlanmayı sağlayacağını kaydediyor.