Konya Kağıt halka arz büyüklüğü 181 milyon TL oldu

18-19 Kasım 2021 tarihlerinde Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Konya Kağıt”) paylarının halka arzı “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle gerçekleştirildi.

Halka arza aracılık yapan Halk Yatırım'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, Halka arzda birim fiyat 6,95 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 26.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirildi. Buna göre halka arz büyüklüğü 180.700.000 TL olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsisat tutarının yaklaşık 2,5 katı, Yüksek Başvurulu Yatırımcılara tahsisat tutarının yaklaşık 7,6 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ise tahsisat tutarının yaklaşık 4,7 katı talep geldi.