Konya Kağıt hisseleri işlem görmeye başladı

Talep toplama sürecinin 18-19 Kasım'da tamamlayan ve yerli yatırımcıdan 2,5 kat talep gören Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları bugün işleme açıldı. Konya Kağıt için Borsa İstanbul'da gong töreni gerçekleştirildi.

Birim fiyat olarak 6,95 TL'den işlem görmeye başlayan Konya Kağıt hisseleri, açılışın hemen ardından 6,97'den el değiştiriyor.



Konya Kağıt'ın halka arz büyüklüğü 180,7 milyon lira olarak açıklanmıştı. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsisat tutarının yaklaşık 2,5 katı, Yüksek Başvurulu Yatırımcılara tahsisat tutarının yaklaşık 7,6 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ise tahsisat tutarının yaklaşık 4,7 katı talep geldi.