Konya Kağıt için ikinci halka arz başvurusu

Bera Holding, iştiraki Konya Kağıt için yeniden halka arz başvurusu yaptı.

Daha önce yapılan halka arz başvurusu şirket tarafından konjonktürel durumun yeniden değerlendirilmesi için geri çekilmişti.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde:

"09.08.2021 tarihli KAP açıklamamızda bağlı ortaklığımız Konya Kağıt A.Ş'nin halka arzı kapsamında 01.07.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ne yapılan başvurunun yönetim kurulu tarafından sermaye piyasalarında mevcut konjonktürel durumun yeniden değerlendirilmesi sonucu halka arz başvurusunun ileri bir tarihte yapılmasının daha uygun olacağı kararı alındığı belirtilerek halka arz başvurusunun geri çekildiği ilan edilmişti.

Gelinen nokta da bağlı ortaklığımız Konya Kağıt A.Ş'nin paylarının bir kısmının halka arzına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince sunulması gereken belgeler ile 14.09.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ne müracaatta bulunulduğu şirket tarafından Holding'imize bildirilmiştir"