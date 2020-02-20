Konya kripto para çıkarıyor

20 Şubat 2020

İstanbul, 9-10 Nisan tarihlerinde IstanBlock2020 konferansına ev sahipliği yapacak. Konferansın en ilgi çekici katılımcılarından biri de Konya şehrinin Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay olacak. Altay, zirvede blockchain temelli şehircoin projesini ve gelecekte atacakları adımları paylaşacak. Zirvede ayrıca Türkiye’ye ilk kez gelecek isimler arasında Bitcoin.com Yönetim Kurulu Başkanı Roger Ver, Bybit’in kurucu Ceo’su Ben Zhou, NEO’nun kurucusu Da Hongfe yer alıyor.

Zirvede ayrıntıları anlatacak

Konya Büyükşehir Belediyesi de IstanBlock2020’ye katılarak yaptıkları yatırımları ve çıkaracakları kripto para ile neler sunacaklarını anlatacak. Başkan Altay, bu yılın başında, 2.4 milyon kişiye ev sahipliği yapan Konya’da blockchain’i yaygınlaştırmak adına 'ŞehirCoin' adını verdikleri kendi kripto para birimlerini geliştirmek için çalıştıklarını duyurdu.

İstanBlock2020’de Uğur İbrahim Altay’ın yanı sıra Bitcoin.com Yönetim Kurulu Başkanı Roger Ver, Bybit’in kurucu Ceo’su Ben Zhou, NEO’nun kurucusu Da Hongfe, Celcius Network’un kurucusu Alex Mashinsky, Türkiye’den MenaPay’ın CEO’su Çağla Gül Şenkardeş, Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özistek ve daha birçok isim de ilk kez Türkiye’de bir araya gelecek.