Koronavirüs, 420 milyar dolar götürdü

03 Şubat 2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs salgınının ekonomiye yapacağı negatif etkinin yarattığı endişe, uzun Çin Yeni Yılı tatilinden dönen Çin hisse senedi piyasalarında 420 milyar dolar değer kaybına yol açtı.

Çin piyasaları ve 23 Ocak’tan bu yana kapalıydı. Dünya genelinde piyasalarda günlerdir devam eden koronavirüs tedirginliği bugün itibarıyla Çin piyasalarına da yansıdı.

Shanghay Bileşik Endeksi, uzun tatil sonrası ilk iş gününde 2716,6978 puanı gördü. Endeks şu sıralarda yüzde 7,83 kayıpla 2743,5279 puandan işlem görüyor.

Şanghay bileşik endeksi, 24 Ocak'ta başlayan Çin Yeni Yıl tatilinin bugün sona ermesinin ardından koronavirüs endişelerinin fiyatlanmasıyla sert düşüş yaşandı. Endeks, açılışta yüzde 9'a yakın değer kaybederek 2.716,70 puanla 18 Şubat 2019'dan bu yana en düşük seviyeyi görürken, kapanışa yakın yüzde 8,2 azalarak 2.732,45 puan oldu. Güne 6,93 seviyelerinden başlayan dolar/yuan paritesi ise 7,02'ye kadar yükselmesinin ardından yüzde 1,2 artışla 7,0173 seviyelerinden işlem görüyor.

Piyasadaki panik havasını dağıtmak için Çin Merkez Bankası piyasaya 1,2 trilyon yuan (173,8 milyar dolar) likidite enjekte etti. Banka ayrıca, 7 günlük ters repo faiz oranını yüzde 2,50'den yüzde 2,40'a ve 14 günlük oranını yüzde 2,65'ten yüzde 2,55'e düşürdü.

Analistler, Çin'de pay piyasaları açısından ilk verilen tepkinin sert olmasının zaten beklendiğini, virüsün finansal piyasalara etkisinin derinleşmemesi adına yetkililerin tedbir almaya devam edeceğinin öngörüldüğünü söyledi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 azalarak günü 22.971,94 puandan kapatırken, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle dolar/yen paritesi yüzde 0,1 yükselerek 108,5 seviyelerinde dengelendi.

Kapanışa yakın Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 artışla 26.384,33 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 yükselişle 39.776,06 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,1'lik kayıpla 2.116,51 puanda bulunuyor.