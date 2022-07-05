Koroplast, halka arz için 20 Temmuz'da talep toplamaya başlıyor

Halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (Koroplast), Yapı Kredi Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Koroplast’ın payları için 20-21-22 Temmuz tarihlerinde, 4.68 lira sabit fiyattan talepler toplanacak.

Ödenmiş sermayesinin 150 milyon TL’den 174 milyon 600 bin TL’ye çıkarılmasıyla artırılacak 24 milyon 600 bin TL nominal değerli pay ve şirketin mevcut ortağı Korozo Ambalaj’a ait 42 milyon 200 bin TL nominal değerli pay ile toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde; Korozo Ambalaj’a ait 11 milyon 700 bin TL nominal değerli ek satış dahil olmak üzere 78 milyon 500 bin TL nominal değerli payın halka arzı için pay fiyatı 4,68 TL olarak belirlendi.

Koroplast’ın halka arz edilecek paylarının yüzde 25’inin yurt içi yüksek başvuru yapan bireysel yatırımcılara, yüzde 25’inin yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 40’ının yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 10’un da yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilmesi hedefleniyor. Halka arzdan sonra şirketin halka açıklık oranının ek satış hariç yüzde 38,26 olması bekleniyor.

Koroplast Genel Müdürü Bekir Türkoğlu “Kurulduğumuz günden bu yana istikrarlı bir büyüme ile karlılığımızı arttırıyoruz. 2020 yılında 279 milyon TL ciro elde ederken, 2021 yılında ise yüzde 46 büyüyerek 407 milyon TL ciroya ulaştık. Bilgi birikimimizi kullanarak tüketicilerin markamıza olan ‘yenilikçi’ atfını her zaman korumak için Ar-Ge yatırımlarına öncelik veriyoruz. Ürünlerimizi her daim geliştiriyor, bulunduğumuz tüm kategorileri büyütme hedefiyle kullanışlı ve inovatif ürünler üretiyoruz. Gelişen teknolojiye uygun uygulamalarımız ve sistemlerimizle çöp torbası ve saklama ürünleri üretiminde kullanılmak üzere yıllık 15.500 ton üretim kapasitesine sahibiz” dedi.