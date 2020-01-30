Koyunlu Halı, 15.5 milyon liralık borcunu yapılandırdı

30 Ocak 2020

Koyunlu Halı markasının sahibi Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi AŞ (BİRKO) Odeabank’a olan kredi borçlarını yapılandırdı. 6 ay ana para ödemesiz toplam 12 ay vadede borçlarını kapatacak olan şirket 15.5 milyon liralık kredi borcunu 18 milyon lira ödeyerek kapatacak.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, “21.12.2019 tarihinde yapılan olağan üstü genel kurulumuzda alınan karar gereği, şirketimizin Odebank'a olan 15 milyon 567 bin 247 TL kredi borcu ekteki plan dahilinde, 6 ay anapara ödemesiz ve sadece faizleri ödenecek şekilde, toplam 12 ay vade ile yapılandırılmış olup, 28.01.2021 tarihinde ödenecek 14 milyon 839 bin 843 TL’lik son ödeme ile 18 milyon 91 bin 328 TL borcumuzun tamamı ödenmiş olacaktır” denildi.