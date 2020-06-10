Kredi artışının yarısı KOBİ’lerden

10 Haziran 2020

Şebnem TURHAN

Koronavirüs salgınının ekonomi üzerinde etkilerinin azaltılması için başta kamu bankaları olmak üzere devreye alınan kredi destek paketleri en çok KOBİ’lere yaradı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) nisan ayı bankacılık sektörü verilerine göre marttan nisana toplam kredi hacmi 207 milyar 733 milyon lira arttı. KOBİ kredilerindeki artış ise 95 milyar 685 milyon lira oldu. Bir ayda kredi hacmindeki artışın yüzde 46’sını neredeyse yarısını KOBİ’lere yeni verilen veya yeniden yapılandırılan krediler oluşturdu.

Bankacılık sektörü koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında birçok destek paketini kapsama aldı. Yeniden yapılandırma, ödemesiz dönemli uygun faizli kredilerin öne çıktığı destek paketlerinde KOBİ’lerin de işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve ekonominin durduğu dönemi hasarsız atlatmalarına yardımcı olunması hedeflendi. BDDK verilerine göre martta toplam KOBİ kredileri 662 milyar 540 milyon lira seviyesindeydi. Bu rakam nisanda 758 milyar 225 milyon liraya yükseldi. Toplam KOBİ kredileri yüzde 14,4 arttı. Bankacılık sektöründe ise martta 2 trilyon 894 milyar 826 milyon lira olan toplam krediler nisanda 3 trilyon 102 milyar 559 milyon liraya yükseldi. Bir aylık değişim 207 milyar 733 milyon lira oldu.

Aslan payı küçük işletmelere

KOBİ kredilerindeki 95 milyar 685 milyon liralık artış toplam kredilerdeki 207 milyar 733 milyon liralık yükselişin yüzde 46’sını oluşturdu. BDDK verilerine göre KOBİ kredilerinde ölçeğe göre en yüksek artış yüzde 16,7 ile küçük işletmelere kullandırılan kredilerde oldu. 50 kişiden az çalışana sahip olan küçük işletmelere kullandırılan krediler nisanda martta göre 34.8 milyar lira artarak 242.6 milyar liraya yükseldi. Mikro işletmelere kullandırılan kredilerde ise marta göre değişim yüzde 12,8. 10 kişiden az çalışanı olan bu işletmelerde 193.1 milyar lira seviyesindeki kredi miktarının 217.9 milyar liraya yükselmesini sağladı. Orta büyüklükteki işletmelere kullandırılan kredilerde ise yüzde 13,8’lik artış yaşandı. 161.5 milyar lira olan orta büyüklükteki işletmelerin kullandığı kredi miktarı 297.6 milyar liraya yükseldi.

Mikro işletmeler yeni kredi aldı

BDDK verilerine göre KOBİ müşteri adedi de arttı. Martta 2 milyon 152 bin 138 adet KOBİ müşterisi bulunurken nisanda bu rakam 306 bin 774 yükselerek 3 milyon 458 bin 912 müşteriye ulaştı. En fazla artış ise mikro işletme müşteri sayısında oldu. 2 milyon 596 bin 433 olan müşteri sayısı yüzde 11.6 arttı ve 2 milyon 897 bin 619’a çıktı. Müşteri sayısında en az artış küçük işletmelerde oldu. Kredi miktarında en yüksek artışı yakalayan küçük işletmeler müşteri sayısında ise sadece yüzde 0,9’luk değişim yaşadı. Bu bize yeni işletmelerin değil aynı müşterilerin yeniden yapılandırmaya başvurduğu yorumunu yapmamızı sağlıyor. Aynı durum orta büyüklükteki işletmeler için de geçerli. Yani nisanda mikro işletmelerden yeni müşteriler krediye başvururken küçük ve orta büyüklükteki işletmeler kredi yapılandırma yoluna gitmiş.

Takipteki kredilerde artış 229 milyon lira



KOBİ'lerin toplam takipteki kredi miktarı ise 229 milyon lira arttı. Küçük işletmelerin takipteki kredileri 179 milyon liralık artışla öne çıktı. Mikro işletmelerin takipteki kredileri küçük de olsa azalırken orta büyüklükteki işletmelerin takipteki kredileri 70 milyon lira arttı. Ancak nisanda takipteki kredi miktarında ocak sonu erişilen 63 milyar liranın halen altında bulunuyor. Aslında takibe düşen kredi miktarı sınırlandırılmış gibi görünüyor. Bu da yine bankaların destek paketleri kapsamında sunduğu yeniden yapılandırma fırsatları ile kredileri takibe alma için değiştirilen süre etkili oldu.