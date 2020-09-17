17 Eylül 2020

FİKRİ CİNOKUR - ANTALYA

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, pandemi nedeniyle ekonominin riske girmemesi için hükümetin gerekenleri yaptığını ifade ederek “Pandemi sürecinde kredi büyümesinde aşırıya kaçıldı. İhtiyacın üzerinde kredi büyümesi sağlandı. Ancak buna rağmen pandemiyle ilgili hem dünyada hem Türkiye’de belirsizlik sürüyor. Pandemi sürecinin uzayacağını öngörüyoruz. Ekonomi çarklarını döndürecek tedbirlerin atılacağı bir döneme giriyoruz. Pandemiyle ilgili senaryolar pek iyi değil” diye konuştu.

Utku, moderatörlüğünü Finans Derneği Başkanı Dr. Batuğhan Karaer’in yaptığı online toplantıda Finans Derneği üyelerine “Türkiye’de Katılım Bankacılığının Gelişimi ve Rolü” konusunda bilgi verdi. Katılım bankacılık sektörünün bankacılıktaki pazar payının yüzde 7 olduğunu belirten Utku, bu payın Malezya gibi ülkelerde yüzde 25’i bulduğunu söyledi. Katılımın bankacılığına Müslüman olmayan ülkelerde de ilgi gösterildiğini ifade eden Utku, sektörün küresel anlamda da büyümeye çalıştığına dikkat çekti.

Sektörün gelişimi için oyuncu sayısının artması gerektiğini ifade eden Albaraka Türk Genel Müdürü Utku, şöyle devam etti: “Bu sektörün gelişimi için, altyapısı için akademik destek şart. Tanıtıma daha fazla ağırlık verilmeli. Kısaca ekonomi ve iş dünyasında katılım bankacılığı iyi tanıtılmalı ve anlatılmalı.”

Hemen hemen tüm sektörlerde müşteri ve paydaşları olduğunu anlatan Melikşah Utku, pandemi nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan turizm ve havacılık sektörüne de destek verdiklerini anımsattı.