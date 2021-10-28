Kredi faizleri düştü mü? Kamu bankaları kredi faiz oranları

Kamu bankaları ticari ve konut kredi faiz oranlarında indirime gitti. Eylül ayında Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizindeki indirimin ardından kredi faiz oranlarına indirimin yansımadığı tartışılırken, son toplantıda 200 baz puan daha faiz indiriminin yapılması sonrasında hem mevduat faiz oranları hem de bankaların kredi faiz oranları değişti. Kamu bankaları olan Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halk Bankası, kredi faiz oranlarında indirime gitti.

Son düzenlemenin ardından bankaların kurumsal kredi faiz oranları 200 baz puana kadar indirim olurken, ticari kredi yüzde 17'den 15,5-16 seviyesine çekildi.

Konut kredisi faiz oranları ise 1,37-1,38 seviyesinden 1,29'a gerilerken, 1 milyonun üstünde olan kredilerde kredi faiz oranları ise 1,41 seviyelerinden 1,34 seviyesine çekildi.

Ziraat Bankası kredi faiz oranları

Tüketici kredisi: % 1,59

Taşıt kredisi: % 1,59

Konut kredisi: % 1,36

VakıfBank kredi faiz oranları

Tüketici kredisi: %1.55

Taşıt kredisi: %1.50

Konut kredisi: %1,29

Halk Bankası kredi faiz oranları

Tüketici kredisi: %1,63

Taşıt kredisi: %1,54

Konut kredisi: %1,29