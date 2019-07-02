Kredi kanallarının açılması için önce sorunlu krediler çözülmeli
Sorunlu kredilere, varlık yönetimi sektöründen öneri geldi. Hayat Varlık CEO’su Hilmi Güvenal’ın verdiği bilgiye göre yaklaşık 100 milyar TL’lik sorunlu kredinin 18 milyar TL’si bireysel, 44 milyar TL’si KOBİ, 38 milyar TL’si ticari ve kurumsal krediler olarak ayrılıyor.
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