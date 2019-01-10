Kredi kartı borçlarında yapılandırma limiti yok
Ziraat Bankası'nın kredi kartı borçlarının yapılandırılmasına yönelik şartlar belli olmaya başladı. Edinilen bilgiye göre, kişinin aylık geliri karşılaması şartı ile alınacak kredide bir üst limit uygulanmayacak. (Jülide Yiğittürk Gürdamar)
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