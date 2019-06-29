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Kredi kartı faiz oranları değişti

Merkez Bankası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarını indirdi.

Kredi kartı faiz oranları değişti
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Merkez Bankası Türk Lirası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami faiz oranı yüzde 2.15’ten yüzde 2’ye indirdi.

Kararla yabancı para cinsinden işlemlerde aylık azami faiz oranı da yüzde 1.72’den yüzde 1.60’a indi.

Aylık gecikme faiz oranı ise TL işlemler için yüzde 2.65’ten 2.40’a, yabancı para işlemler için yüzde 2.22’den 2’ye indi.

Merkez Bankası kararının 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacağı öğrenildi.

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