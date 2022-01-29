Kredi kartı işlemlerinde azami akdi faiz oranı Şubat’ta yüzde 1,80 olacak

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA

Bankaların ticari müşterilerinden alabilecekleri ücretlere ilişkin usulleri düzenleyen tebliğde değişiklik yapılarak, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faizin belirlenmesine esas olan ‘referans oranın’ hesaplama yöntemi değiştirildi. Tebliğe eklenen geçici bir madde ile de Şubat ayı için referans faiz yüzde 1,25, kredi kartı azami faiz oranı yüzde 1,80 olarak belirlendi.

Resmi Gazete’de yayınlanan Merkez Bankası tebliği ile referans faizin hesaplama yöntemi değişikliği yanı sıra Şubat ayında geçerli olmak üzere, bu tanıma bağlı olmaksızın bankaların kredi kartlarına uygulayabilecekleri azami faiz oranı da yüzde 1,80 olarak sabitlendi. Bu oran(azami faiz oranı), Merkez Bankası tarafından ilan edilen referans oranın 55 baz puan üzerinde belirleniyor. Tebliğde Şubat ayı için referans faiz oranı yüzde 1,25 olarak açıklandı.

Referans faiz bankalar tarafından kredi kartı işlemlerine uygulanacak azami faizin hesaplanmasında gösterge olarak kullanılıyor. Tebliğin eski halinde referans oran, bankaların 32-45 gün vadeli TL hesaplarında uyguladıkları faizin ağırlıklı ortalaması olarak belirleniyordu.

Yeni halinde ise ayın ortalama faiz ile Merkez Bankası politika faiz oranının yüzde 10 artırılmasıyla bulunacak orandan düşük olanının dikkate alınacağı hükme bağlanıyor.

Bu oranlar aşağı ya da yukarı yönlü yüzde 5’ten fazla değişmesi halinde ise güncelleniyor.

Tebliğin eski ve yeni haline göre referans oranın hesaplanması şöyle:

Eski

Referans oran: 32-45 gün vadeli olarak açılan Türk lirası cinsi tüm mevduat türlerine bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı üzerinden hesaplanan, en son ilan edilen referans orandan aşağı ya da yukarı yönde yüzde beşten fazla değişmesi halinde güncellenen ve Merkez Bankasınca her ayın sondan beşinci iş günü ilan edilen oranı,

Yeni

“ı) Referans oran: 32-45 gün vadeli olarak açılan Türk lirası cinsi tüm mevduat türlerine bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı üzerinden hesaplanan oran ile Merkez Bankasınca belirlenen politika faizinin yüzde on artırılması ile hesaplanan oran arasından düşük olan dikkate alınarak hesaplanan ve en son ilan edilen orandan aşağı ya da yukarı yönde yüzde beşten fazla değişmesi halinde güncellenerek Merkez Bankasınca her ayın sondan beşinci iş günü ilan edilen oranı,”