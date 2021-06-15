Kredi Kayıt Bürosu'na 3 ödül

IDC Türkiye’nin IDC Finans Zirvesi kapsamında düzenlediği Finans Teknoloji Ödülleri’nde, Kredi Kayıt Bürosu 3 projesiyle 3 farklı kategoride ödüle almaya layık görüldü. Türkiye'nin önde gelen kurumlarının yer aldığı yarışmada 27 kurumdan 88 proje, finans sektörünün üst düzey yöneticileri ve akademisyenlerden oluşan 17 kişilik jüri oylarıyla değerlendirildi.

25 yılı aşkın süredir başta bankacılık ve finans sektörü olmak üzere reel sektöre ve bireylere yönelik inovatif ürün ve hizmetler sunan KKB, IDC Finans Teknoloji Ödülleri 2021’de Enterprise Transformation kategorisinde “Konfigürasyon Yönetim Araçları Entegrasyonları” projesiyle ikincilik ödülü, Corporate Banking kategorisinde “TCKN – GSM Doğrulama Hizmeti” projesiyle ikincilik ödülü ve Security & Fraud Management kategorisinde “Üçüncü Taraf Risk Yönetimi Çerçevesi” projesiyle üçüncülük ödülünün sahibi oldu.