Kredi kullanımında denetim artıyor

16 Ağustos 2019

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan "Bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik" ile düzenleme

kapsamına alınan kredi oranı %33'ten %47'ye yükselecek.

Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları (YEP) 2019 yılı Nisan ayında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanmış ve toplam riski 100 milyon TL ve üzeri

olan grupların, bağımsız denetim raporlarını bankalara sunmasının zorunlu hale getirileceği belirtilmişti.