Kredi kuruluşlarının sigorta primleri yüzde 74 arttı

12 Kasım 2020

Mevduat bankaları ve katılım bankalarından Temmuz-Eylül 2020 dönemi içerisinde tahsil edilen Haziran 2020 dönemine ait sigorta prim gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 74 oranında artış göstererek 1 milyar 560,5 milyon TL oldu.



Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu(TMSF) tarafından hazırlanan rapora göre, bu tutarın %9,8’lik kısmı (153.531.894.-TL) katılım bankalarından tahsil edildi.



2020 yılı Temmuz-Eylül aylarında Haziran 2020 dönemine ilişkin olarak sigorta kapsamında bulunan 827 milyar 236, milyon TL tutarında mevduat ve katılım fonu üzerinden toplam 1, milyar 560,5 milyon TL tutarında sigorta primi tahsil edildi.