Kredi ve mevduatın yarısı kamunun

03 Haziran 2020

Şebnem TURHAN

Son yıllarda ekonomideki herhangi bir çalkantıda devreye hemen kamu bankaları girdi. Gerek kredi paketleri gerekse mevduattaki yükselişleriyle Türkiye’de bankacılık sektörünün dominosu haline geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) verilerine göre kamu bankaları Türkiye’deki toplam kredi hacminin yüzde 47,7’sini elinde bulunduruyor. Toplam mevduatın ise yüzde 42,3’ü kamu bankalarında. Özellikle yerli özel bankalar yıllar içinde büyük kan kaybı yaşadı. Son olarak 22 Mayıs itibariyle kredilerde toplam payı yüzde 28,4, mevduatta ise yüzde 30. Hazine destekli Kredi Garanti Fonu teminatlı kredi dönemleriyle birlikte kamunun bankacılık sektöründeki ağırlığı hızla arttı. 2014 yılsonunda kamu bankalarının kredilerden aldığı pay yüzde 30,8 seviyesinde iken 22 Mayıs itibariyle bu oran yüzde 47,7’ye yükseldi. Kamu bankalarının kredilerdeki payın artışı Ocak 2017’de devreye giren KGF destekli kredi paketleriyle hızlandı. 2016’da yüzde 35,2 iken 2017 sonunda yüzde 37,7’ye çıktı.



Yerli özel bankalarda sert kayıp

Yerli özel bankalar ise daha trajik bir durum yaşadı. 2014’te yüzde 50 seviyesinde olan kredilerdeki pay önce yabancıya satışlarla yüzde 37,9’a sert geriledi. Satışların ardından ise kredilerdeki paydaki düşüş artık pazar kaybı olarak yaşanmaya başladı. KGF sonrası ise ilk önce 1.4 puanlık kayıp yaşadı ardından ise 22 Mayıs’a gelindiğinde payı yüzde 28,4’e kadar geriledi. Yabancı sahipli bankalar gerilemeyi daha yavaş yaşadı. 2018’de yüzde 25,5 olan kredilerdeki ağırlığı 22 Mayıs’ta yüzde 23,8 olarak belirlendi. Mevduatlarda da durum benzer. 2014’te kamu bankaları toplam mevduatın yüzde 30,7’sini elinde tutuyordu. Bu oran her yıl artmaya devam etti. 2019 sonrasında ise çok hızlı bir artış yaşandı. BDDK verilerine göre 22 Mayıs itibariyle kamu bankaları toplam mevduatın yüzde 42,3’üne sahip. Yerli özel bankalar ise yüzde 30’una ev sahipliği yapıyor. Bu oran 2019 sonunda yüzde 32,9 seviyesindeydi.

Yabancı bankaların mevduattan aldığı hay ise yüzde 27,6’ya geriledi. Yine aynı oran 2019 sonunda yüzde 29 idi.

Pandemi sonrası kamu kredide gaza bastı



Kamu bankalarının kredi büyümesi koronavirüs pandemisi etkilerini yaşandığı bugünlerde de hızlı büyüyor. Kur etkisinden arındırılmış yıllıklandırılmış 13 haftalık ortalama büyümelere göre 17 Nisan haftasıyla beraber kamu bankalarındaki kredi büyümesi katlanmaya başlıyor. Her hafta 13 haftalık ortalamaya göre yıllıklandırılmış değişim artışı büyüdü. 22 Mayıs haftasına geldiğimizde toplam kredi artışı yüzde 72,43 iken kamu bankalarındaki büyüme yüzde 131,5’e fırladı. Özel bankaların kredide büyüme hızı ise yüzde 31,72 olarak belirlendi.