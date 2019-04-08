Kredide büyümenin motoru 'ticari' oldu
2019'un ilk çeyreğinde 121 milyar lira artan kredilerde aslan payını ticari krediler aldı. Toplam kredi stoku içinde 'ticari' payı yüzde 80'e yükseldi. (Ece Ceyhun)
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.