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Kredide büyümenin motoru 'ticari' oldu

2019'un ilk çeyreğinde 121 milyar lira artan kredilerde aslan payını ticari krediler aldı. Toplam kredi stoku içinde 'ticari' payı yüzde 80'e yükseldi. (Ece Ceyhun)

Kredide büyümenin motoru 'ticari' oldu
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