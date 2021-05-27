Krediler ‘çerçeve’siz yapılandırıldı

Şebnem TURHAN



Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) Ekim 2019’da devreye aldığı Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması bankaların kendi inisiyatifleriyle yaptıkları yeniden yapılandırmaların oldukça gerisinde kaldı. TBB’nin Nisan 2021 sonuçlarına göre büyük ve küçük ölçekli 221 firma ile 41.6 milyar lira borç yeniden yapılandırıldı. Ancak yine TBB’nin verdiği bilgiye göre bankaların kendi inisiyatifleriyle yaptığı yeniden yapılandırma veya yeniden takvimlendirilen kredi miktarı ise Aralık 2020 itibariyle 204.4 milyar lira oldu. Yani çerçeve anlaşmasıyla yapılandırılan miktarın 5 katı daha fazla krediyi bankalar kendi inisiyatifleriyle yapılandırdılar.



Nisanda 6 inşaat firmasının borcu yapılandırıldı



TBB verilerine göre Ekim 2019- Nisan 2021 dönemi içinde, FYYÇA Büyük Ölçekli Uygulama kapsamına 367 adet firma (133 grup) alındı ve bu firmalardan 193 firma (53 grup) ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) bağıtlandı. Nisan 2021'de ise 9 büyük ölçekli firma ile 2 milyar 780 milyon liralık yeniden yapılandırma anlaşması yapıldı. Başlangıçtan bugüne toplam yapılandırılan büyük ölçekli firma borcu ise 41.3 milyar lira olarak belirlendi. Nisanda yapılandırma bağıtlanan imalat sanayinde 2 firmanın yapılandırılan kredi borcu 1 milyar 415 milyon lira oldu. 6 inşaat firması ile de nisanda 1 milyar 331 milyon liralık yapılandırma anlaşması imzalandı. Sağlık sektöründen 1 firma ile de 35 milyon liralık borç yapılandırması gerçekleştirildi.

Anlaşma dışı yapılandırma 204.4 milyar lira



TBB çalışmada yer alan verilerin sadece Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması (FYYÇA) Büyük Ölçekli ve Küçük Ölçekli Uygulamalar kapsamında Çerçeve Anlaşmaları’nı imzalayan Alacaklı Kuruluşlar tarafından iletilen verilerden oluştuğuna dikkat çekti. Ayrıca TBB, bankaların söz konusu düzenlemeler dışında kendi inisiyatifleriyle yapılandırdıkları kredilerin kapsanmadığına işaret ederek TBB’ye üye bankaların Aralık 2020 dönemi bilanço verilerine göre, yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına bağlanan kredilerin toplam tutarının 204.4 milyar TL olduğunu vurguladı.



Çerçeve anlaşmasının başlangıcından Nisan 2021’e kadar büyük ölçekli firmaların sektörel dağılımı izlendiğinde ise imalat sanayi ve inşaat öne çıkıyor. İmalat sanayinde 45 firma ile 10 milyar 729 milyon liralık borç yapılandırılması gerçekleştirilirken inşaat sektöründe 27 firma ile 10 milyar 308 milyon liralık yeniden yapılandırma anlaşması imzalandı. Dikkat çeken diğer sektör ise enerji. İki enerji firması ile bugüne kadar borç yapılandırma anlaşması yapıldı bu iki firmanın toplam yapılandırılan borcu ise 5 milyar 37 milyon lira oldu.



Küçük ölçekli 28 firma ve 323 milyon TL yapılandı



TBB verilerine göre Kasım 2019- Nisan 2021 dönemi içinde, FYYÇA Küçük Ölçekli Uygulama kapsamına 71 adet firma (36 grup) alınmıştır. Kapsama alınan firmalardan 28 firma (11 grup) ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) bağıtlandı. Kasım 2019- Nisan 2021 dönemi içinde, 15 milyon TL’si madencilik ve taş ocakçılığı, 49 milyon TL’si imalat sanayi, 20 milyon TL’si enerji, 41 milyon TL’si inşaat, 82 milyon TL’si toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 51 milyon TL’si turizm, 9 milyon TL’si sağlık ve sosyal hizmetler ve 56 milyon TL’si diğer sektörlere ait olmak üzere yeniden yapılandırılan toplam borç tutarı 323 milyon TL oldu.