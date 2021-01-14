Krediler yeni yıla düşüşle başladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) haftalık verileri kredilerin yılın ilk haftasına gerilemeyle başladığını ortaya koydu. BDDK verilerine göre 8 Ocak haftasında önceki haftaya göre 31.4 milyar lira (yüzde 0,87) gerileyerek 3 trilyon 544 milyar liraya indi. Bir haftada en sert düşüş ise ticari krediler ve bireysel kredi kartlarında yaşandı. Bireysel kredi kartları yüzde 1,77, ticari krediler ise yüzde 1 azaldı. Ticari kredilerde özellikle KOBİ kredilerindeki yüzde 1,21 azalma dikkat çekti.



BDDK haftalık verilerine göre ticari ve diğer krediler 2 trilyon 726 milyar liraya indi. Bir önceki hafta 2 trilyon 754 milyar lira seviyesindeydi. Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları ise 818.3 milyar liraya indi. Bir önceki hafta 821.1 milyar lira seviyesindeydi. Tüketici kredileri 675.8 milyar lira ile önceki haftaya yakın seyretse de bireysel kredi kartları 145.1 milyar liradan 142.6 milyar liraya indi.



TL mevduatta ilk haftada gerileme



Sektörün toplam mevduatında da düşüş var. Bir önceki hafta 3 trilyon 455 milyar lira olan toplam mevduat 8 Ocak haftasında 3 trilyon 429 milyar liraya indi. TL mevduat 1 trilyon 546 milyar liradan 8 Ocak haftasında 1 trilyon 540 milyar liraya gerilerken yabancı para mevduatı 1 trilyon 908 milyar liradan 1 trilyon 889 milyar liraya indi.



TL’deki değer kazanımı yabancı para mevduatındaki gerilemede etkili olurken TL mevduattaki düşüş ise ticari kuruluşların TL mevduatının azaltmasından kaynaklandı. Gerçek kişilerin TL mevduatının toplam mevduattaki payı da yüzde 40,5 olarak belirlendi.



Bankacılık sektörü takipteki alacakları 150.9 milyar liradan 151.5 milyar liraya yükseldi. Bankacılık sektörü bilanço dışı yabancı para pozisyonu 477 milyar liradan 476.8 milyar liraya inerken sektörün yabancı para net pozisyonu da 34.2 milyar liradan 36.29 milyar liraya yükseldi.