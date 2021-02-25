Kredilerde 4,2 milyar lira düşüş
Bankacılık sisteminde krediler ve mevduat geçen hafta düşüş gösterdi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) bülteninde yer alan bilgilere göre, 19 Şubat ile biten haftada, krediler 3 trilyon 512,9 milyar TL'den 3 trilyon 508,7 milyar TL'ye geriledi. Tüketici kredileri 679,9 milyar TL'den 678,8 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 147,9 milyar TL'den 145,3 milyar TL'ye indi.
Aynı hafta mevduat 3 trilyon 368,7 milyar TL'den 3 trilyon
359,5 milyar TL'ye geriledi.
Takipteki alacaklar ise 150,9 milyar TL'den, 150,7 milyar TL'ye indi.