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Kredilerde 4,2 milyar lira düşüş

Bankacılık sisteminde krediler ve mevduat geçen hafta düşüş gösterdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) bülteninde yer alan bilgilere göre, 19 Şubat ile biten haftada, krediler 3 trilyon 512,9 milyar TL'den 3 trilyon 508,7 milyar TL'ye geriledi. Tüketici kredileri 679,9 milyar TL'den 678,8 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 147,9 milyar TL'den 145,3 milyar TL'ye indi.

Aynı hafta mevduat 3 trilyon 368,7 milyar TL'den 3 trilyon 
359,5 milyar TL'ye geriledi.

Takipteki alacaklar ise 150,9 milyar TL'den, 150,7 milyar TL'ye indi.

 