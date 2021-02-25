Kredilerde 4,2 milyar lira düşüş

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) bülteninde yer alan bilgilere göre, 19 Şubat ile biten haftada, krediler 3 trilyon 512,9 milyar TL'den 3 trilyon 508,7 milyar TL'ye geriledi. Tüketici kredileri 679,9 milyar TL'den 678,8 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 147,9 milyar TL'den 145,3 milyar TL'ye indi.

Aynı hafta mevduat 3 trilyon 368,7 milyar TL'den 3 trilyon

359,5 milyar TL'ye geriledi.

Takipteki alacaklar ise 150,9 milyar TL'den, 150,7 milyar TL'ye indi.