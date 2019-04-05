Kredilerde standartlar gevşeyecek

05 Nisan 2019

Merkez Bankası'nın "banka kredileri eğilim anketi" yılın ikinci çeyreğinde işletme kredilerinde standartların gevşeyeceğini ortaya koydu. Öte yandan konut ve taşıt kredi talebinde azalış devam edecek.

TCMB anketinden çıkan sonuçlar şöyle:

Bankaların, işletmeler ve diğer bireysel krediler için uyguladıkları standartları gevşetmeye başladığı, bu gevşemeye sebep olan en önemli faktörlerin rekabet baskısına ilişkin faktörler olduğu görülmüştür.

2019 yılının ikinci çeyreği için beklentiler işletmelere verilen tüm kredi türlerinde standartların gevşeyeceği, tüm bireysel kredi türlerinde ise standartların temelde aynı kalacağı yönündedir.

Anket sonuçları kredi talebi açısından incelendiğinde, yılın ilk çeyreğinde işletmelerin kredi talepleri genel olarak artarken, yabancı para cinsinden açılan krediler ile büyük işletmelere verilen kredi taleplerinde azalışın sürdüğü görülmektedir.

Tüm bireysel kredi türlerinde kredi taleplerindeki azalış devam etmiştir. 2019 yılının ikinci çeyreğine ilişkin beklentiler tüm işletme kredi türlerinde ve diğer bireysel kredi talebinde artış görüleceği, konut ve taşıt kredi talebinde ise azalışın devam edeceği yönündedir.

Bankaların fon sağlama imkanlarının gelişimi incelendiğinde, yılın ilk çeyreğinde yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarının gevşediği görülmektedir. 2019 yılı ikinci çeyreği için bankaların beklentileri fonlama koşullarında söz konusu eğilimin devam edeceği yönündedir.

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