Mart 2021 itibarıyla kredilerin yüzde 76’sı ticari, yüzde 24’ü ise bireysel krediden oluştu.

Türkiye Bankalar Birliği Kredilerin Sektörel Dağılımı Raporuna göre kredilerin yüzde 52’si büyük ölçekli işletmelere, yüzde 24’ü KOBİ’lere kullandırıldı.

İmalat sanayine 797 milyar TL kredi kullandırılırken, bu kredilerin toplam krediler içindeki payı yüzde 20 oldu. İmalat sanayini yüzde 12 pay ile ticaret, yüzde 8 ile inşaat ve yüzde 7 ile enerji sektörleri izledi.

İhtiyaç kredileri 413 milyar TL ile en büyük bireysel kredi kalem olurken, ihtiyaç kredileri toplam krediler içinde yüzde 11 pay aldı. Konut kredileri toplam kredilerin yüzde 7’sini, kredi kartları ise yüzde 6’sını oluşturdu.