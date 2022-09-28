Kremlin: Türk bankalarına ABD baskı yaptı

Kremlin, Türk kamu bankalarının Rus Mir ödeme sisteminden çıkmasına ABD'nin eşi benzeri görülmemiş baskısının ve yaptırım uygulama tehditlerinin neden olduğunu açıkladı.

Sözcü Dmitry Peskov,, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bankalar ve ekonomik operatörlerin ABD'nin çok güçlü baskısı altında oldukları açık. Bu karar tamamen benzeri görüşmemiş baskı altında verildi. Bu baskıya karşı koymak için yolları ortaklaşa değerlendirmemiz gerekli" diye konuştu.

Türkiye, Vietnam ve Kazakistan gibi bazı ülkelerdeki bankalar Mir ödeme sistemine olan desteklerini geri çekti.

Mir, Rusya'da faaliyetlerini Ukrayna'daki eylemleri nedeniyle askıya alan Visa ve Mastercard'a Moskova'nın alternatif olarak getirdiği ödeme sistemi.

Medyada yer alan haberlerde ABD'nin Rusya'nın Mir adlı yerel ödeme sistemine dahil olan Türk bankalarını odağına almasının ardından kamu bankaları dün sistemden çıkma kararı almıştı.

Daha önce de İş Bankası ve Denizbank Mir ödeme sisteminden çekilme kararı almıştı.

Kaynak: Reuters, Foreks