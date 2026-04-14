Kripto ETF’lerinde güçlü geri dönüş: 1 haftada 1 milyar dolara yakın giriş oldu

Kripto para piyasasında son haftalarda yaşanan dalgalanmaların ardından ETF tarafında güçlü bir toparlanma sinyali geldi. 6-10 Nisan haftasında Bitcoin ve Ethereum ETF’lerine toplamda yaklaşık 973 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti. Bu tablo, kurumsal yatırımcıların yeniden piyasaya yöneldiğini gösterdi.

Bitcoin ETF’lerinde lider IBIT

Bitcoin spot ETF’leri haftayı 786 milyon doları aşan net girişle tamamladı. Haftanın başında BlackRock’un IBIT fonu öncülüğünde 471 milyon dolarlık güçlü bir giriş görülürken, hafta ortasında çıkışlar dikkat çekti. Ancak perşembe ve cuma günleri yeniden hızlanan alımlar, haftanın pozitif kapanmasını sağladı. IBIT, piyasadaki en güçlü talep noktası olmaya devam ederken, Grayscale’in GBTC fonu satış baskısı yaratmayı sürdürdü.

Ethereum ETF’lerinde dengeli toparlanma

Ethereum ETF’leri de benzer bir seyir izleyerek haftalık 187 milyon dolarlık net giriş kaydetti. BlackRock’un ETHA ve Fidelity’nin FETH fonları güçlü başlangıç yaptı. ETHB fonu ise 66 milyon dolarlık istikrarlı girişle öne çıktı. Buna karşılık bazı fonlarda dalgalı hareketler dikkat çekti.

Altcoin ETF’lerinde ayrışma

Altcoin tarafında ise daha seçici bir yatırım davranışı gözlendi. XRP ETF’leri 11,7 milyon dolarlık girişle pozitif ayrışırken, Solana ETF’lerinde 5,6 milyon dolarlık çıkış yaşandı. Bu durum yatırımcıların daha temkinli ve seçici hareket ettiğini ortaya koydu.

Morgan Stanley’nin yeni ETF ürünü MSBT’nin 62 milyon dolarlık girişle dikkat çekmesi, kurumsal ilginin genişlediğine işaret etti. Genel tablo, sermayenin yeniden kripto ETF’lerine döndüğünü ancak bu dönüşün daha temkinli ve seçici şekilde gerçekleştiğini gösteriyor.