Kripto para, 500 milyar doları aştı

18 Şubat 2018

Kripto para birimlerinin piyasa hacmi, piyasadaki dalgalanmalar ve tepki alımlarının ardından 500 milyar dolar üzerine yükseldi.

1.542 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasa hacmi, 24 milyar dolara karşılık gelen yüzde 5.01’lik bir artışla 503.5 milyar dolara yükseldi. Piyasadaki en yüksek hacimli ilk dört para biriminin değeri artarken, geçen günlerde 5'inci sıraya yükselen Litecoin ise değer kaybetti.

Piyasanın belirleyicisi Bitcoin, yüzde 6.52 artarak 10.7 bin dolardan işlem gördü. 182 milyar dolarlık piyasa hacmiyle Bitcoin piyasanın 36.1’ini oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 22 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kripto para piyasasının en yüksek hacimli dört birimdeki 24 saatlik değişimler ise şöyle: Ethereum yüzde 3.01, Ripple yüzde 4.13, Bitcoin Cash yüzde 0.45 artarken, Litecoin yüzde 2.61 düştü.

Bitcoin'de toparlanma yüzde 70'i buldu

Kaynak: DHA