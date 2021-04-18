Kripto parada yeni dönem nasıl olacak, yatırımcı ne yapmalı?

Barış ERKAYA

Düzenlenecek, düzenleniyor derken gece yarısı yönetmeliğiyle Merkez Bankası kripto para ile ilgili düzenleme bombasını patlattı. Aslında yönetmelik çok net bir kelime anlatıyor: Yasak.

Ama tam olarak neye yasak? Yönetmeliğin yayınlandığı gece boyu elinde kripto para yatırımcısı, borsa yöneteni, bankacısı, ödeme yöntemi geliştiricisi, teknoloji hukukçusu herkes aynı şeyi tartıştı durdu: Kimi kapsıyor? En önemlisi de kripto para yatırımcıları ne yapacaktı?

Merkez Bankası’nın metnine bakıldığında belki de ilk önemli şey “kripto varlık nedir“ sorusuna resmi bir metinle yanıt verilmesi.

Net olarak yanıt vermediği şey ise kripto para yatırımcılarına ne olacağı konusuydu.

Özetlersek, 30 Nisan 2021 itibariyle:

● Kripto para ile ödemeye ve para transferine ödeme kuruluşlarının aracılık etmesi yasak. Kasıt kesinlikle bankalar değil.

● Kripto para borsalarında yatırım yapmak yasak değil.

● Kripto para borsalarına bankadan para transfer etmek yasak değil.

● Kripto para borsalarından banka hesabına para göndermek yasak değil.

● Yabancı kripto para borsalarına ödeme kuruluşu veya aracısı kullanarak para göndermek yasak.

● Haliyle yabancı kripto para borsalarına, Türk bankacılık sistemini kapsama alanına alarak, ödeme kuruluşlarıyla bankacılık sistemini dolaşmadan bir çözüm üretmesi konusunda yaptırım da gelmiş oluyor.

MERKEZ’İN KARARININ ARDINDAN DİKKAT ÇEKEN OLASILIK

Aslında Merkez Bankası önemli bir düzenlemenin kendi payına düşen kısmını netleştirdi. MASAK, Türkiye’deki kripto para borsalarından yatırımcılar ve varlıkları ile ilgili bilgi istemişti. İkinci aşama da bu düzenlemeyle geldi. Kaynağı belli olmayan paranın Türkiye’ye, Türkiye’deki paranın ise izini kaybettireceği yurtdışına kripto para vesilesiyle transferi mercek altına alındı. Bu açıdan bakıldığında yerli kripto para borsalarına pozitif etki de yaratabilecek bir gelişme. Yani çözüm geliştirmeyen yabancı borsalardaki Türk kripto para yatırımları Türkiye’ye dönebilir.

Fakat Merkez Bankası kararının, aslında bir süredir dikkat çekilen düzenleme sinyalinin ilk ayağı olma olasılığı yüksek. Yani bu karar ile kripto para yatırımları Türkiye içerisinde konsolide olabilir. Bu durumda hem bankaları düzenleyen BDDK hem de bir süredir bahsi geçen kripto varlıklara vergi getirilmesi konusunda ikinci hatta üçüncü adımlar da daha rahat atılabilecek. Yani kripto varlıklara ilişkin düzenlemenin yakın olduğu yorumları giderek daha ciddi taraftar bulabilir.

KRİPTO PARA YATIRIMCILARI NE YAPMALI?

Aslında yatırımın basit kuralı, ani gelişmelerde panikle hareket etmek her zaman kaybettirir. Sakin kalıp gelişmeleri izlemek gerekiyor. Yabancı kripto para borsalarında yatırım yapan ve para transferinde ödeme aracılarını kullananlar için 15 günlük bir süre var. Bu süre içerisinde parasını transfer etmek isteyen, satış yapacaksa en uygun fiyatı takip edip satması önemli.

Transferi yasağın son günlerine bırakmamak gerekiyor. Çünkü para transferinde zaman zaman yaşanan sorunlar ve aynı anda çok sayıda kişinin aynı işlemi yapma olasılığına karşı parayı Türkiye’ye çekme sürecinin zamana yayılmasında yarar var.

Bu kararın ardından yerli kripto para borsalarında yaşananlar gösterdi ki, hacimli borsalarda ve yine hacimli olan coinlerde işlem yapmak aynı anda gelen satışlarda zarar etmemek açısından önemli bir kriter.