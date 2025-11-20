Kripto paralara Nvidia bilançosu desteği! Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Solana fiyatlarında son durum...

ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın güçlü bilançosunun ardından kripto para piyasası yükselişe geçti.

Teknoloji ve yapay zeka şirketlerinin hisselerinde düzeltme endeşilerinin de etkili olduğu düşüş, Nvidia'nın beklentilerden iyi gelen bilançosu sonrasında yerini toparlanmaya bıraktı.

Kripto para piyasası, yapay zeka balonu endişelerini hafiflemesiyle birlikte teknoloji hisseleriyle paralel olarak yükseldi.

Son haftalarda yapay zeka kaynaklı balon tartışmaları teknoloji hisselerinde satış baskısına yol açmış, bu durum risk iştahını düşürerek kripto paralarda da değer kaybına neden olmuştu.

Kripto para piyasasının toplam değeri 3,14 trilyon dolara yükselirken, dün Bitcoin ETF’lerinde toplam 75,47 milyon dolarlık giriş, Ethereum ETF’lerinde ise 37,35 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti.

Bitcoin, Ethereum, Solana ve XRP fiyatları

Küresel piyasalardaki pozitif seyre paralel olarak lider kripto Bitcoin'de yönünü yukarı çevirdi.

88 dolara kadar geriledikten sonra bir miktar toparlanan Bitcoin bugün yeniden 93 bin doların üzerine çıktı.

Bugün saat 10.40 itibarıyla Bitcoin son 24 saatte yüzde 0,39 yükselişle 92 bin 23 dolardan işlem görüyor.

CoinTR analistleri Bitcoin'in 92 bin 500 dolar üzerinde kalıcılık sağlanmasının fiyatı 94-95 bin dolar bandına taşıyabilecek yeni bir ivme yaratabileceğini belirtiyor. Ancak 94 bin dolar üzerinde günlük kapanışlar gelmediği sürece yükseliş eğiliminin zayıf kalması bekleniyor.

Aşağı yönde ise 90 bin ve 89 bin seviyeleri ilk güçlü destek alanlarını oluşturmaya devam ediyor. Bu bölgenin altında kapanışlar gelmesi halinde satış baskısının yeniden artması ve fiyatın 88 bin ardından 86 bin 500 seviyelerine doğru geri çekilmesinin olası olduğu belirtiliyor.

Bitcoin fiyatları 126 bin 198 dolarlık rekor seviyesinin yaklaşık yüzde 27 altında bulunuyor.

Aynı dakikalarda Ethereum yüzde 1,29 düşüşle 3 bin 37 dolardan işlem görürken Ripple (XRP) yüzde 1,25 düşüşle 2,13 dolardan işlem görüyor.

Solana ise yüzde 1,97 yükselişle 143,58 dolar seviyesinde bulunuyor.