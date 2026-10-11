Kripto paralarda hesaplar karıştı: Bitcoin ve Ethereum için kritik sinyaller

Kripto para piyasasında Bitcoin ve Ethereum öncülüğünde yaşanan düşüşler, yatırımcıların kısa vadeli beklentilerini yeniden şekillendiriyor.

Teknik analiz değerlendirmesinde bulunan The Better Traders'ın Kurucu Ortağı ve Baş Eğitmeni Aaron Dishner, Bitcoin'in son geri çekilmesinin eylül ortasındaki fiyat hareketine benzediğini belirterek düşüşlerin alım fırsatı oluşturabileceğini savundu. Dishner, yüzde 20'lik daha derin bir düzeltme ihtimalini tamamen dışlamasa da piyasanın genel yükseliş eğilimini koruduğunu düşündüğünü ifade etti.

Ethereum'da toparlanma sinyali mi?

Ethereum'un Bitcoin'den daha sert gerilediğine dikkat çeken Dishner, göreli güç endeksinin (RSI) aşırı satım bölgesine indiğini belirtti. Bu gelişmeyi olası bir toparlanma açısından olumlu değerlendiren analist, özellikle Ethereum'un Bitcoin karşısındaki performansında alım fırsatı gördüğünü söyledi. Ancak teknik göstergelerdeki iyileşmenin henüz kesinleşmediğini ve fiyatlarda kalıcı bir toparlanmanın başlamadığını vurguladı.

Altcoinlerde risk devam ediyor

Bitcoin dışındaki kripto paralarda ise görünüm daha karmaşık. Dishner'a göre bazı altcoinler genel piyasanın yükseliş potansiyelini korumasına rağmen teknik açıdan zayıf sinyaller veriyor. Özellikle CRO ve WAL için düşüş risklerinin sürdüğünü belirten analist, DOT'taki kısa vadeli toparlanmanın da uzun vadeli düşüş eğilimini henüz değiştirmediğini ifade etti.

AKT için ise yüzde 15'lik bir yükseliş potansiyeli öngördü. Bunun henüz gerçekleşmemiş, teknik göstergelere dayalı bir fiyat hedefi olduğu belirtildi.

Dolar ve petrol fiyatları belirleyici olabilir

Dishner, kripto para piyasasının yönünde doların ve petrol fiyatlarının da etkili olabileceğini değerlendirdi. Dolar endeksinde olası bir gerilemenin Bitcoin ve diğer riskli varlıkları destekleyebileceğini belirtti.

Petrol fiyatlarının 87,80 dolar civarındaki destek seviyesinin altına inmesinin de kripto paralar, hisse senetleri ve altın açısından olumlu bir gelişme olabileceğini savundu. Ancak söz konusu seviyenin henüz kırılmadığını ve bu senaryoların gerçekleşmesinin kesin olmadığını vurguladı.