Kripto paralarda son durum: Bitcoin ne kadar oldu? 6 ayın zirvesi! (3 Şubat 2023)

Finansal varlıklar, FED’in artık en fazla iki kez daha 25 baz puanlık faiz artırım yapacağı beklentisini fiyatlarken, büyümeye ilişkin öncü göstergelerin ve iş gücü piyasasının güçlü kalması sert resesyon beklentilerini de hafifletiyor. Tüm bunlar son dönemde başta kripto para piyasası olmak üzere yatırım araçlarının pozitif fiyatlanmasına katkı sağlarken Bitcoin’de pozitif fiyatlama devam ediyor. Dün iki defa 24 bin dolar seviyesinin üzerine çıkan Bitcoin bu bölgede dirençle karşılaştı ve bir miktar geri çekildi. Sabah saatlerinde Bitcoin 23 bin 500 seviyesinde fiyatlanırken Ethereum 1640 dolar bölgesinden alıcı buldu.



Bitcoin dominansı 44,1, Ethereum dominansı 19,5 olarak gerçekleşiyor

Küresel piyasalarda da özellikle dün Nasdaq %3,5 primlenirken gece Apple, Amazon ve Alphabet gibi şirketlerin beklentiden kötü gelen bilançosu tat kaçırdı. ABD vadeli endeksleri sabah saatlerinde %1’e yakın gerilerken bugün ABD’den gelecek Tarım Dışı İstihdam verisine odaklanmış durumda. Beklenti ocak ayında istihdamın 185 bin kişi artması yönünde. Bir önceki aya göre kısmi bir gerileme beklenirken ücretlerde de hafif bir artış bekleniyor.

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Betül Yavuz, son 24 saati şöyle değerlendirdi: "Bitcoin, pozitif yatay hareketliliğine devam ederek bugün sabah saatlerinde 23 bin 510 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. ABD’den gelecek Tarım Dışı İstihdam verisi ve İşsizlik Oranı verileri volatiliteyi arttırabilir. Bitcoin için, yukarı yönlü harekette 24 bin dolar seviyesini test etmesi beklenebilir. Bu seviyeni kırılması ve üzerinde günlük kapanışlar yapması 24 bin 440 dolar ardından da 24 bin 900 dolar seviyelerine kadar bir yükselişi destekleyebilir. Aşağı yönlü bir harekette ise ilk olarak 23 bin 200 dolar ardından da 22 bin 300 dolar seviyelerinin destek olarak çalışması beklenebilir.

Bitcoin fiyatı yükselirken RSI’ın aşağı yönlü hareket etmesi teknikte negatif uyumsuzluğu gösteriyor.Bu uyumsuzluk yükseliş trendinin dönmesine işaret edebileceğinden gün içerisinde ve hafta sonunda destek ve direnç seviyelerine dikkat etmekte fayda var."