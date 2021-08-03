Kripto pazarında 'altın' dönem: 68 milyar dolara ulaştı

Altın destekli kripto paralar İslami finans sektörünün yeni yatırım araçlarından biri olmaya başladı. Global bazda ise bu türden kripto paraların karşılığı olarak 1,153 ton fiziki altın, güvenli kasalarda saklanıyor. Bugün itibariyle kripto paralara karşılık olarak tutulan fiziksel altının parasal karşılığı 67.5 milyar dolar. Ve bu rakam her geçen gün daha da artıyor.

Kripto karşılığı altın rezervi, İsviçre, Japonya, Hindistan, Hollanda, Türkiye gibi ülkelerin altın rezervlerinden daha yüksek bir rezerve karşılık geliyor.

Her yeni proje veya var olan her projeye gelen yeni talebin bu kasalarda biriken fiziki altının miktarını daha da artıracağı hesaplanıyor. “Helal” piyasasında da yaygınlığın giderek artmasıyla, altın karşılığı kripto para projelerinin, tuttukları rezerv açısından dünyanın dev merkez bankalarına rakip olma ihtimali ortaya çıkıyor.

İşte altın ve kripto parayı birleştiren mevcut 27 coin ve karşılık olarak tuttukları fiziki altın miktarları...