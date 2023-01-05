Kripto piyasalarında gözler regülasyonlarda

Kripto para piyasalarında tarihi zirvelerin ardından yaşanan LUNA’nın çöküşü, FTX’in iflas başvurusunda bulunması Bitcoin ve Ethereum’un düşüşü kriptoya bağlı sistemlerin de ne kadar problemli olduğunu ortaya çıkardı.

İş Yatırım Uluslararası Sermaye Piyasaları Müdürü Şant Manukyan, hayal satan çok insanın olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: “Hala da bu insanlar var ama realiteyi yani bir şirket yönetimini, bilanço kalemlerini, riskin nasıl ölçüleceğini ya bilmiyorlar ya da çok ciddi bir sahtekarlık yapma peşindeler. Tabii bu diğer merkezi kurumları da etkiledi.”

Manukyan, “Dolayısıyla önce kripto paralarda bizim yanıtlamamız gereken soru, bu kripto paranın nasıl bir fonksiyonu var ki ben bunu portföye almalıyım?” olmalı derken ikinci önemli hususun da regülasyonlar olduğunu aktardı. Manukyan, ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu’nun (SEC) FTX’in kripto para birimi FTT için bir menkul kıymet olduğunu iddia ettiğini hatırlattı. 2023’ün ana konularından birisinin, “sahtekarlıklar” bittiyse, regülasyonlar olacağının altını çizen Manukyan, konuşmasını şu şekilde tamamladı: “Regülasyonların ardından nasıl bir iştah olduğunu göreceğiz.”