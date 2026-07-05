Kripto piyasasında dev erime! Bitcoin ve Ethereum çakıldı

Kripto para piyasası, yılın ilk yarısını sert kayıplarla tamamladı. Tüm kripto varlıkların toplam piyasa değerini ifade eden Total Market, bu dönemde 919 milyar 860 milyon dolar azalarak 2 trilyon 36 milyar 610 milyon dolara geriledi.

Yılın ilk 6 ayında ABD/İsrail-İran Savaşı ile artan jeopolitik riskler, enflasyonist baskıların güçlenmesi, merkez bankalarının sıkı para politikalarına yönelmesi, dolara talebin artması ve tahvil faizlerindeki yükseliş, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden oldu.

Bu süreçte borsalardan emtia piyasalarına kadar birçok riskli varlıkta satış baskısı görülürken, kripto para piyasası da en fazla baskı altında kalan alanlardan biri oldu.

Yüksek faiz beklentisi kripto varlıkları baskıladı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına gidebileceğine yönelik beklentilerin güçlü kalması ve piyasalarda bu yıl en az bir faiz artışı ihtimalinin fiyatlanması, kripto paralardaki düşüşün ana nedenleri arasında gösterildi.

Getiri sağlamayan ve spekülatif nitelikte değerlendirilen kripto varlıklar, yüksek faiz ortamlarında genellikle zayıf performans sergiliyor. Tahvil getirilerinin ve faiz oranlarının yükselmesi, kripto paralara yatırım yapmanın fırsat maliyetini artırıyor.

Öte yandan kripto piyasasının yönünde bireysel yatırımcıların yanı sıra kurumsal sermaye akışları da önemli rol oynuyor. Kurumsal şirketlerin bitcoin alımlarını azaltması, piyasadaki satış baskısını artıran unsurlar arasında yer aldı.

Bitcoin yüzde 33 değer kaybetti

Kripto piyasasının toplam değerini gösteren Total Market, yılın ilk yarısında yaklaşık 919 milyar 860 milyon dolar düşerek 2 trilyon 956 milyar 470 milyon dolardan 2 trilyon 36 milyar 610 milyon dolara indi.

31 Aralık 2025'te 87 bin 524,9 dolar seviyesinde bulunan Bitcoin, haziran ayında 58 bin 635,1 dolara geriledi. Böylece Bitcoin yılın ilk yarısında yüzde 33 değer kaybetti.

Ethereum'da ise kayıp daha sert oldu. Yılın ilk yarısında yüzde 47 düşen Ethereum, 2 bin 976 dolardan 1575 dolara indi. Ethereum, haziran ayında 1505,7 doları görerek Nisan 2025'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.

"Kripto para piyasası sadece kendi iç dinamikleriyle fiyatlanmıyor"

Blokzincir ve Kripto Varlık Stratejisti Mete Ali Başkaya, yaptığı değerlendirmede, kripto para piyasasında yılın ilk yarısında görülen sert satış baskısının tek bir nedenle açıklanamayacağını söyledi.

Başkaya, Fed'in faizleri yüksek seviyelerde tutmasının, küresel likidite koşullarındaki sıkılığın, spot ETF tarafındaki çıkışların, kurumsal yatırımcı talebindeki zayıflamanın ve jeopolitik risklerin aynı anda fiyatlandığını belirtti. Başkaya, özellikle ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı üzerinden enerji arzına ilişkin endişelerin küresel risk iştahını baskıladığını ifade etti.

Kripto para piyasasındaki kaldıraçlı pozisyonların çözülmesinin de düşüşü hızlandırdığına dikkati çeken Başkaya, şu değerlendirmede bulundu:

"Bitcoin görece daha dirençli kalırken ethereum ve altcoin tarafında likidite kaybı daha sert hissedildi. Bu süreç bize kripto para piyasasının artık yalnızca kendi iç dinamikleriyle değil, Fed politikası, ETF akımları, dolar likiditesi, jeopolitik riskler ve kurumsal sermaye hareketleriyle birlikte fiyatlandığını gösteriyor. Ben bu dönemi kripto para piyasasının bittiği bir dönem olarak değil, piyasanın kalite ayrımı yaptığı, daha olgun bir düzeltme süreci olarak görüyorum. Kalıcı toparlanma için yeniden güçlü ETF girişleri, daha yumuşak Fed beklentisi, jeopolitik tansiyonun azalması ve piyasaya yeni bir güven hikayesinin gelmesi gerekiyor."