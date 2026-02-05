Kripto piyasasında sert düşüş! Bitcoin 70 bin doların altına geriledi

Küresel ekonomiye yönelik belirsizliklerin artması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması, kripto para piyasalarında satış baskısını artırdı. Bu gelişmelerin etkisiyle bitcoin fiyatı 70 bin doların altına gerileyerek, Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesinin ardından elde ettiği yükselişin önemli bölümünü geri verdi.

Analiz şirketi Coinmarketcap verilerine göre, bitcoinin de dahil olduğu küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yaklaşık yüzde 8 düşüşle 2 trilyon 370 milyar dolara indi. Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi olan bitcoinin fiyatı da aynı dönemde yaklaşık yüzde 8 geriledi. Bitcoin, saat 15.30 itibarıyla 69 bin 400 dolar seviyesinden işlem gördü.

Kaydedilen kazançlar büyük ölçüde geri verildi

Kripto para piyasalarına yönelik olumlu açıklamalarıyla bilinen Donald Trump, 5 Kasım 2024'te ABD başkanı seçilmiş, seçim sonrası bitcoin fiyatı 68 bin dolar seviyesinden 17 Aralık 2024'te 100 bin doların üzerine kadar yükselmişti. Fiyatın yeniden 70 bin doların altına inmesiyle birlikte söz konusu dönemde kaydedilen kazançlar büyük ölçüde geri verilmiş oldu.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan ethereum da düşüş eğiliminden etkilendi. Ethereumun fiyatı yüzde 7,9'un üzerinde değer kaybederek 2 bin 60 dolar seviyesine geriledi.

Analistler, faiz oranlarına yönelik belirsizliklerin, küresel ekonomik görünümdeki risklerin, kaldıraçlı pozisyonların çözülmesi ve kar satışlarının kripto varlıklara yönelik talebi zayıflattığını değerlendiriyor.