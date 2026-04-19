Kripto piyasasında şok! 293 milyon dolarlık büyük korsanlık

Kripto para piyasaları, hafta sonuna merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında yaşanan büyük bir siber saldırıyla girdi. Farklı blokzincirleri arasında veri aktarımını sağlayan LayerZero altyapısı üzerinde çalışan bir köprünün manipüle edilmesi sonucu, Kelp DAO tarafından ihraç edilen yaklaşık 116 bin 500 rsETH'in (yaklaşık 293 milyon dolar) ele geçirildiği bildirildi.

Saldırının etkisi ekosisteme yayıldı

Yaşanan olayın yalnızca Kelp DAO ile sınırlı kalmadığı, rsETH'i teminat veya likidite aracı olarak kullanan geniş DeFi ekosistemini de etkilediği belirtildi. Güvenlik şirketi Cyvers, saldırının kapsamına dikkat çekerek bunun basit bir açık suistimali değil, "protokoller arası bir bulaşma olayı" olduğunu değerlendirdi.

DeFi sisteminde varlıkların birbirine bağlı yapısı nedeniyle, rsETH'in değerine veya güvenliğine yönelik bir sarsıntının, bu varlığı kullanan kredi ve likidite platformlarında zincirleme risk oluşturduğu ifade ediliyor.

Aave'den acil önlem

Toplam kilitli varlık değeri 20 milyar doların üzerinde olan DeFi platformu Aave, gelişmelerin ardından rsETH ile bağlantılı tüm piyasaları geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Bu adımla birlikte ilgili varlık üzerinden yeni borçlanma ve mevduat işlemlerinin askıya alındığı bildirildi.

Kararın ardından Aave'nin yerel token'ında Asya işlemlerinde yaklaşık yüzde 20'lik değer kaybı görüldü.

İkinci saldırı son anda engellendi

Cyvers Teknik Başkanı Meir Dolev, saldırının daha büyük kayıplara yol açma ihtimali bulunduğunu belirtti. Dolev'e göre saldırganın ikinci bir hamleyle yaklaşık 100 milyon dolar daha ele geçirmesine dakikalar kala, uygulanan kara liste önlemleri sayesinde ek zararın önüne geçildi.

Soruşturma başlatıldı

Kelp DAO, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ana ağ ve Katman-2 üzerindeki tüm rsETH sözleşmelerinin durdurulduğunu ve olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlatıldığını duyurdu.

Söz konusu saldırının, 2026 yılında şimdiye kadar kaydedilen en büyük DeFi istismarı olduğu ve daha önce Solana tabanlı Drift projesinde yaşanan ihlali geride bıraktığı ifade ediliyor.