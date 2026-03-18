Kripto piyasasında yeni dönem: SEC sınırları çizdi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto varlıklara yönelik kapsamlı bir düzenleme yayımladı. Yeni çerçevede, kripto piyasasında uzun süredir tartışılan "menkul kıymet" tanımına ilişkin önemli netleştirmeler yapıldı.

SEC Başkanı Paul Atkins, açıklamasında "çoğu kripto varlığın" menkul kıymet olarak değerlendirilmeyeceğini belirtti.

Varlık türleri ayrıştırıldı

Yayımlanan düzenleme, hangi kripto varlıkların menkul kıymet kapsamında yer almadığını ve bir varlığın yatırım sözleşmesi sayılabilmesi için gerekli kriterleri detaylandırıyor.

SEC, yeni yorumunda kripto varlıkları beş ana kategori altında sınıflandırdı. Buna göre tokenler; dijital emtialar, dijital koleksiyonlar, dijital araçlar, stablecoin’ler ve dijital menkul kıymetler olarak ayrılıyor.

Yasa kapsamı daraltıldı

Ajans, federal menkul kıymetler yasalarının yalnızca "dijital menkul kıymet" olarak değerlendirilen varlıklar için geçerli olacağını vurguladı.

"Belirsizlik sona ermeli"

SEC Başkanı Atkins, düzenlemeye ilişkin değerlendirmesinde "On yılı aşkın belirsizliğin ardından, bu yorum, piyasa katılımcılarına SEC’in kripto varlıkları federal menkul kıymet yasaları çerçevesinde nasıl ele aldığını açık bir şekilde anlamalarını sağlayacak. Bu, düzenleyici kurumların yapması gereken şeydir: net çizgileri açık terimlerle çizmek" ifadelerini kullandı.