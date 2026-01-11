Kripto varlık alım satım platformlarının sözleşme imzası için geri sayım başladı: Son gün 31 Mart

Faaliyet usul ve esasları Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Mart 2025'te yayımlanan ikincil düzenlemelerle belirlenen kripto varlık hizmet sağlayıcıların (KVHS), kamuoyunda “kripto yasası” olarak bilinen yasal düzenlemelere uyum sürecinde kritik döneme girildi.

SPK’nın, kripto varlık platformlarının faaliyet izni başvuruları kapsamında bir saklama kuruluşuyla sözleşme imzalaması zorunluluğunun geçerli olacağı, ayrıca TÜBİTAK KVHS Bilgi Sistemleri ve Teknolojik Altyapı Kriterleri’ne uyum için son tarih olarak belirlenen 31 Mart 2026 için geri sayım başladı.

31 Mart'a kadar en az bir saklama kuruluşuyla sözleşme imzalanmalı

SPK’nın 13 Mart’ta yayımladığı III-35/B.1 sayılı Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'de 30 Haziran’a kadar faaliyet izni başvurusunu tamamlayan kuruluşların Aralık 2025 sonuna kadar en az bir saklama kuruluşuyla sözleşme imzalaması ve mutabakat sistemi çerçevesinde gerekli teknik süreçleri ve entegrasyonları sağlaması gerektiği belirtilmişti. Bu karar, 4 Aralık’ta yayımlanan ilke kararı ile 31 Mart 2026 tarihine uzatıldı. Yeni yılın ilk çeyreğinin başlamasıyla, düzenleyicilerin belirlediği saklama kriterlerine uyum için kritik süreç de başlamış oldu.

Buna göre, kripto varlık alım satım platformlarının saklama kuruluşlarıyla saklama sözleşmesi imzalamaları ve söz konusu sözleşmeleri 31 Mart 2026 tarihine kadar Sermaye Piyasası Kurulu'na sunmaları bekleniyor.

TÜBİTAK Altyapı Kriterleri’ne uyum için son tarih 31 Mart

TÜBİTAK tarafından yayımlanan KVHS Bilgi Sistemleri ve Teknolojik Altyapı Kriterleri'ne uyum için son tarih 31 Mart 2026 olarak belirlenmişti. Kripto varlık hizmet sağlayıcıların Türkiye’de faal bir saklama kuruluşuyla çalışmasını zorunlu tutan kriterlerde, “İlklendirme ve yedekleme kapsamında birincil ve ikincil (yedek) sistemlerde kullanılan güvenli donanımlar ile bunları kullanmak için gereken yazılım, sunucu ve benzeri unsurlar Türkiye sınırları içinde yer alacaktır” ifadelerine yer verilmişti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Paribu Kripto Varlık Saklama Kuruluşu A.Ş. Genel Müdürü Abdulkadir Kahraman, “Türkiye’de kripto regülasyonunun kripto varlık saklamayı özel anahtarlar üzerindeki kontrolle eş tutan oldukça net bir yaklaşımı var. Düzenlemeler, cüzdan anahtarlarının ve bu anahtarları yöneten yazılım ve sunucuların Türkiye sınırları dışına çıkarılamayacağını söylüyor. Ayrıca saklama teknolojisi sağlayıcısının TÜBİTAK kriterlerine uyumunu şart koşuyor. Zira düzenleyiciler, kullanıcı varlıklarını korumak için gerektiğinde varlıkları saklama yükümlülüğü olan kuruluşlara erişebilmek, bu süreçte yasal bir muhatap bulabilmek istiyor. Başka bir deyişle, kripto varlık saklama teknolojisini hizmet olarak almak, 31 Mart’tan itibaren tek başına yeterli olmayacak. Türkiye’de faaliyet gösteren kripto varlık platformlarının şimdiki iş yapış şekilleri 31 Mart’tan itibaren TÜBİTAK düzenlemelerine ‘uyumsuzluk’ olarak görülecek” dedi.

“Paribu Custody, kendi teknolojisiyle hizmete hazır”

31 Mart sonrası dönemde saklama teknolojisi sağlayıcısının TÜBİTAK kriterlerine uyumluluğunun ve anahtarların kimde ve nerede tutulduğunun önemli olduğuna vurgu yapan Paribu Kripto Varlık Saklama Kuruluşu A.Ş. Genel Müdürü Abdulkadir Kahraman, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Türkiye kripto varlık ekosisteminin gelişimine öncülük eden Paribu'nun 2024'te duyurduğu Paribu Custody, Türkiye'de kendi kaynakları ile geliştirdiği teknolojiyle hizmet veren ilk ve tek dijital varlık saklama hizmeti sağlayıcısı. Paribu Kripto Varlık Saklama Kuruluşu A.Ş. ünvanıyla saklama başvurusu olan Paribu Custody tarafından geliştirilen çok katmanlı güvenlik mimarisi ColdShield®; HSM, SGX ve MPC teknolojilerini bir araya getirerek TÜBİTAK altyapı kriterleriyle paralel güvenlik ve yönetişim olanakları sunuyor. Uyum sürecinde risk almak istemeyen, harekete geçmeye hazır tüm kripto varlık hizmet sağlayıcılarını Paribu Custody ile tanışmaya davet ediyoruz.”

TÜBİTAK kriterleri, KVHS’lerin teknoloji altyapısını detaylandırıyor

Kripto varlık saklama hizmetlerinde cüzdan güvenliğinin güçlendirilmesini öngören TÜBİTAK Altyapı Kriterleri, Türkiye'nin kripto varlık alanındaki dijital egemenliğini garanti altına amaçlıyor. Mayıs ayında yayımlanan kriterlerde, soğuk cüzdanların internete tamamen kapalı tutulması, sıcak cüzdan özel anahtarlarının güvenli donanım veya ortamlarda korunması ve anahtar yönetiminin yalnızca ilgili KVHS tarafından yapılması şart koşuluyor.

Transfer işlemlerinde çoklu onay sistemi ve eşik kriptografisi kullanımına, yetkili kullanıcılar için çok faktörlü kimlik doğrulamaya ve tüm işlemlerin denetlenebilir şekilde kayıt altına alınmasına yer veriliyor. Kriterlerde ayrıca, bilgi güvenliği politikalarının üst yönetim sorumluluğunda oluşturulması ve adres tanımı, anahtar sahipliği ile transfer limitleri gibi operasyonel detayların açık politikalarla düzenlenmesi hususlarına da değiniliyor.