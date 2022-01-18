Kripto varlık platformu Rain, 110 milyon dolarlık yatırım aldı

Türkiye’de büyümeye odaklanan kripto varlık platformu Rain, B Serisi yatırım turunu tamamladı. Paradigm ve Kleiner Perkins'in ortak liderliğinde yürütülen turda Rain; Coinbase Ventures, GFC, MEVP, Cadenza Ventures ve CMT Digital'ın katılımıyla 110 milyon dolarlık yatırım aldı.

Abdullah Almoaiqel, AJ Nelson, Joseph Dallago ve Yehia Badawy tarafından 2017 yılında kurulan Rain, bu yatırımını başta Türkiye olmak üzere faaliyette bulunduğu tüm ülkelerde lisans almak, farklı bölgelere açılmak, teknolojisini geliştirmek ve ekibini büyütmek için kullanacak.

Ekibini büyütmeye devam edecek

Bölgesel genişleme planlarının odağına Türkiye’yi alan Rain, blockchain ve yeni nesil finansal hizmetler alanında Türkiye’nin bölgesel merkez olmasına destek olmayı amaçlıyor. 2021’de Türkiye’deki çalışmalarını hızlandıran Rain, öz sermayesini 50 milyon TL’ye yükselterek Türkiye’deki büyümesini sürdürdü.

Rain, daha önce Ocak 2021’de MEVP liderliğinde yürütülen A serisi turunda Coinbase Ventures’ın katılımıyla 6 milyon dolar yatırım almıştı.

2021 yılında 1,9 milyar doların üzerinde işlem yaparken, aktif kullanıcı sayısı 185 bini aştı. 400'den fazla çalışanı bulunan Rain, 2022 yılında iki kat büyüme hedefiyle ekibini genişletmeye devam edecek.

“Global bir teknoloji kaynağına sahip”

Yatırma ilişkin açıklama yapan Rain Türkiye Genel Müdürü Mehmet Çamır, şunları söyledi: “Rain olarak bankacılık sektörü temsilcileri ile güçlü ilişkilerimiz ve yasal düzenlemelere tam uyum konusundaki hassasiyetimiz herkesin güvendiği bir yapı inşa etmemizi sağladı. Bunun yansıması olarak da dünyanın çok önemli kurumlarından 110 milyon dolar gibi oldukça büyük bir yatırım aldık. Bu yatırım sayesinde Türkiye'deki büyüme hedefimize odaklanmaya devam edeceğiz. Türkiye’de kripto alanında regülasyonların konuşulduğu şu günlerde Rain’in önceliği; herkesin kripto varlıklara güvenli şekilde erişmesini sağlamak ve regülasyonlara uyumdur. Rain, konusunda uzman global bir teknoloji kaynağına sahip. Alınan yatırımdan inovasyon ve kullanıcı güvenliğini geliştirmek, ayrıca Rain’in Türkiye pazarındaki büyümesini desteklemek için faydalanılacak.”