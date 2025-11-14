Kriptoda baskı artıyor! Bitcoin mayıs ayından bu yana en düşük seviyesinde

Bitcoin'deki değer kaybı haftanın son gününde de sürdü. 126.272 dolarlık zirvesinden yaklaşık yüzde 22 gerileyen Bitcoin, 4 Kasım'da ayı piyasasına girişinin ardından bugün de mayıs ayından bu yana görülen en düşük seviyeye kadar düştü.

Bitcoin fiyatı 96.908,40 dolara kadar çekildi. Daha sonra bir miktar toparlanan kripto para, şu sıralarda düne kıyasla yüzde 1 düşüşle 97.812,84 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Ethereum da piyasadaki zayıf seyre eşlik ederek yüzde 0,59 değer kaybıyla 3.161,17 dolara geriledi.

Gözler ABD enflasyon ve istihdam verilerinde

Kripto piyasasında belirsizliği artıran ana unsur ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) izleyeceği politika. Fed üyelerinden gelen farklı açıklamalar yatırımcılar arasında tedirginlik yaratırken, federal hükümetin yeniden açılmasının ardından açıklanacak enflasyon ve istihdam verileri yakından takip ediliyor.

Uzmanlara göre, söz konusu verilerin Fed'in gelecek ay faizleri sabit tutma ihtimalini güçlendirmesi, Bitcoin ve diğer kripto varlıklar üzerinde ek baskı oluşturabilir. Borçlanma maliyetleri yüksek olduğunda, riskli varlıklar tahvil ve mevduat gibi faiz getiren yatırımlara kıyasla daha az cazip hale geliyor.

"Kritik destek seviyesi 93 bin dolar"

10x Research analistleri, zayıflayan ETF girişleri, uzun vadeli yatırımcıların devam eden satışları ve bireysel yatırımcıların düşük talebi nedeniyle kriptonun "doğrulanmış bir ayı trendine" girdiğini belirtiyor. Kuruma göre Bitcoin’de bir sonraki kritik destek seviyesi 93 bin dolar olarak öne çıkıyor.