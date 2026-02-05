Kriptoda riskten kaçış: Bitcoin 15 ayın dibini gördü

Kripto para piyasaları, küresel ölçekte esen "riskten kaçış" rüzgarlarıyla sarsılmaya devam ediyor. Piyasanın amiral gemisi Bitcoin, son 15 ayın en düşük seviyelerini test ederek yatırımcılarını tedirgin etti.

Bitcoin'de Kasım 2024 seviyelerine dönüş

Bitcoin, dünya genelindeki yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşma eğilimiyle birlikte kısa süreliğine 72 bin dolar sınırının altına geriledi. Perşembe günü Asya piyasalarındaki işlemlerde 71.540 dolara kadar düşen kripto para birimi, böylece Donald Trump'ın yeniden ABD başkanı seçildiği dönemin hemen sonrasındaki (6 Kasım 2024) seviyelerine geri dönmüş oldu.

Geçtiğimiz yılın ekim ayında ulaştığı tarihi zirveden bu yana süregelen düşüş trendi, Bitcoin'in toplam değerinde yüzde 42'den fazla erimeye neden oldu. New York seansında Çarşamba geç saatlerde 71.739 doları gören varlık, bu yıl genelinde ise şimdiden yüzde 17 oranında değer kaybetti.

Uzmanlar ne diyor?

Ünlü yatırımcı Michael Burry, Bitcoin'deki yüzde 40'lık değer kaybının daha da derinleşebileceğini belirterek, bu durumun son bir yılda agresif birikim yapan şirketlere kalıcı zarar verebileceği konusunda piyasayı uyardı.

Bitwise CIO'su Matt Hougan ise Bitcoin'in aylar süren bir ayı piyasasında olduğunu belirterek, güçlü kurumsal benimseme ve artan düzenleyici netliğin yatırımcıları rehavete düşürdüğünü savundu.

Monarq Asset Management yönetici ortağı Shiliang Tang, piyasalardaki son gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde, "Piyasa şu anda bir 'güven krizi'nden geçiyor" ifadelerini kullandı. Tang, düşüşün ilk aşamalarında kripto piyasasına özgü tasfiyelerin etkili olduğunu, son satış baskısının ise daha geniş varlık sınıflarını etkileyen küresel stres ortamından kaynaklandığını belirtti.

ETF akışlarında istikrarsızlık sürüyor

ABD merkezli Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik ilgi de oldukça dalgalı bir seyir izliyor.

Bloomberg verilerine göre, pazartesi günü bu fonlara yaklaşık 562 milyon dolarlık net giriş gerçekleşirken, salı günü yatırımcıların fonlardan 272 milyon dolar çektiği kaydedildi.

Sektör verilerine göre, tüm kripto varlıkların toplam piyasa değeri sadece son bir hafta içerisinde 460 milyar dolardan fazla azaldı.