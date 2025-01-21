Kriptoda Trump etkisi! Beklenen kararname gelmedi: Bitcoin'de sert düşüş...

ABD Başkanı Donald Trump’ın yemin töreni sırasında kripto paralara dair herhangi bir açıklama yapmaması ve beklenen kararnameyi imzalamaması, kripto yatırımcılarında hayal kırıklığına yol açtı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamalarda, Trump’ın ilk adımları arasında kripto paralara ilişkin bir kararnameye yer verilmediği bildirildi. Ayrıca, yemin töreninde bitcoin ya da diğer kripto paralar hakkında herhangi bir ifade kullanılmadı.

Bitcoin’de önemli gerileme

Göreve başlamadan önce 109 bin dolar seviyesini aşarak rekor kıran bitcoin, yemin töreni sonrasında 100 bin 144 dolara kadar geriledi. Şu an itibarıyla bitcoin, 102 bin 522 dolardan işlem görüyor.

Piyasadaki genel düşüş devam ediyor

Bitcoin'deki gerileme, genel kripto para piyasasını da etkiledi. Ethereum ve Solana gibi öne çıkan tokenlerde de kayıplar yaşandı. Öte yandan, Trump’ın resmi coini olan Trump Official, yemin töreninin ardından yaklaşık yüzde 21 oranında değer kaybederek 33,3 dolardan işlem görmeye başladı.

First Lady Melania Trump’a ait coin ise tören sonrasında yüzde 37,8’lik bir düşüş yaşayarak 3,6 dolara geriledi.

Uzmanlar, Trump yönetiminden kripto piyasasına yönelik somut düzenlemeler bekleyen yatırımcıların belirsizlik nedeniyle tedirgin olduğunu belirtiyor. Trump’ın gelecekteki politikalarının piyasanın seyrinde belirleyici olacağı vurgulanıyor.