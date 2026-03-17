Kriptoda yükseliş sürüyor! Bitcoin bir ayın zirvesinde

Bitcoin, üst üste ikinci günde yükselişini sürdürerek son bir ayın en yüksek seviyelerine ulaştı.

Orta Doğu'daki savaş ve enerji arzına yönelik belirsizliklerin petrol fiyatlarını yeniden yukarı çekmesi, kripto varlıklara yönelik "güvenli liman" algısını destekledi.

Bitcoin şu sıralarda yüzde 0,15 artışla 74 bin 300 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Enerji fiyatları doğrudan baskı oluşturmuyor

Analistler, artan enerji fiyatlarının kripto varlıklar üzerinde doğrudan bir baskı oluşturmadığını belirtiyor. Bu durumun, hisse senetlerinde görülen zayıf performansa karşın Bitcoin ve diğer dijital varlıkların değer kazanmasına zemin hazırladığı ifade ediliyor.

Citi'den aşağı yönlü revizyon

Öte yandan Citigroup, ABD'de kripto piyasasına yönelik düzenleme çalışmalarının Senato'da ilerleme kaydedememesi nedeniyle Bitcoin ve Ethereum için 12 aylık fiyat beklentilerini aşağı yönlü revize etti.

Banka, Bitcoin için hedefini 143 bin dolardan 112 bin dolara, Ethereum için ise 4.304 dolardan 3.175 dolara düşürdü. Citi stratejisti Alex Saunders, "Düzenleyici katalizörler daha fazla benimsemeyi ve girişleri destekleyecek ancak bu yıl ABD'de yasa çıkarma fırsat penceresi daralıyor" değerlendirmesinde bulundu.

İyimser senaryoda 165 bin dolara çıkabilir

Citi'nin analizine göre, olası bir resesyon senaryosunda Bitcoin'in 58 bin dolara, Ethereum'un ise 1.198 dolara kadar gerileyebileceği öngörülüyor. Buna karşılık güçlü yatırımcı talebinin sürdüğü iyimser tabloda Bitcoin'in 165 bin dolara, Ethereum'un ise 4.488 dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Banka, Ethereum fiyatlarının özellikle kullanıcı aktivitesine duyarlı olduğunu belirtirken, stablecoin ve tokenizasyon alanındaki gelişmelerin ilgiyi artırabileceğine dikkat çekti.