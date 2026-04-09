Kriptoda yükselişe ani fren! Bitcoin geri çekildi

Bitcoin perşembe günü hafif gerileyerek son dönemdeki yükselişine ara verdi.

Piyasalar, ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesin Lübnan ve Hürmüz Boğazı konularındaki anlaşmazlıklara rağmen sürüp sürmeyeceğini izliyor.

Dünyanın en büyük kripto para birimi, hafta başında ABD ve İran'ın iki haftalık ateşkes ve yüz yüze barış görüşmelerine açık olduklarını açıklamasının ardından sert yükselmişti. Ancak perşembe itibarıyla ateşkesin zayıfladığına dair işaretler görülürken, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert söylemlerini sürdürmesi de dikkat çekti.

Bitcoin gelişmelerin ardından TSİ 10.50 itibarıyla yüzde 1,2 düşüşle 70.862,6 dolara geriledi.

Altcoinlerde de düşüş görüldü

Genel kripto piyasasında da düşüş eğilimi öne çıktı.

Piyasa değeri bakımından ikinci sıradaki Ethereum yüzde 3,1 gerileyerek 2.175,61 dolara düşerken, XRP yüzde 3,8 kayıpla 1,3276 dolara indi.

Solana, Cardano ve BNB'de de yüzde 2,4 ile 4 arasında değişen düşüşler görüldü. Meme coinler arasında ise Dogecoin yüzde 3,5, $TRUMP ise yüzde 2,9 değer kaybetti.

Hürmüz geçişleri için Bitcoin iddiası

Financial Times'ın haberine göre ise İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerleri için kripto para ile ücret talep etmeyi planlıyor.

Haberde, İran Petrol, Gaz ve Petrokimya Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin açıklamalarına dayandırılan bilgilere yer verilirken, boğazdan geçmek isteyen gemilerin İran tarafından değerlendirileceği ve Bitcoin ile ödeme yapmalarının istenebileceği belirtildi.

İran, ABD ve İsrail ile yaşanan gerilim nedeniyle dünya petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 20'sine hizmet eden bu geçiş noktasını fiilen kapatmıştı. Washington yönetimi ise ateşkes kapsamında boğazın yeniden açılması çağrısını sürdürüyor.